ALPINE A290: prestazioni da hot hatch e agilità da city-car

La sportività urbana cambia volto. Con la nuova Alpine A290, il marchio francese apre ufficialmente le porte a una nuova era elettrica, inaugurando il suo “Dream Garage” con un modello che unisce prestazioni adrenaliniche e praticità per l’uso quotidiano. Lunga meno di quattro metri, muscolosa e compatta, questa city car ad alte prestazioni segna il ritorno in grande stile delle hot hatch nel panorama automobilistico europeo.

Secondo Philippe Krief, CEO di Alpine, “A290 è una city car sportiva che segna l’apertura di Alpine ad un pubblico più vasto e riporta in auge una categoria finita nel dimenticatoio: quella delle hot hatch”. Un’affermazione che sintetizza perfettamente la filosofia di questa vettura: rendere la sportività accessibile ogni giorno, anche in mezzo al traffico cittadino.

Ogni linea della A290 racconta velocità e carattere. Le carreggiate allargate di 60 mm, la firma luminosa a quattro fari con motivi a X, i cerchi da 19 pollici con design snowflakes e le pinze freno Brembo derivate dalla Alpine A110 trasformano una city car in un’icona di stile racing. La silhouette compatta da 3,99 metri integra elementi aerodinamici funzionali, come il diffusore posteriore, che ne esaltano la stabilità e la sportività.

Il design porta la firma di Antony Villain, Direttore Design Alpine, che definisce la A290 «una declinazione super compatta di A110, nello stile più puro delle piccole auto sportive». Le quattro tinte disponibili, tra cui il leggendario Blu Alpine Vision, rafforzano la sua identità iconica.

Sotto la carrozzeria compatta si nasconde un cuore 100% elettrico da 220 CV e 300 Nm di coppia, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. La batteria da 52 kWh assicura fino a 380 km di autonomia WLTP, mentre la ricarica rapida fino a 100 kW permette di recuperare energia in pochi minuti.

La piattaforma AmpR Small, sviluppata da Ampere, garantisce un baricentro basso e un assetto ottimizzato per la dinamica di guida. Il retrotreno multilink — una rarità nel segmento — e le sospensioni con finecorsa idraulici assicurano precisione in curva e comfort sulle strade urbane, senza rinunciare al piacere di guida sportivo.

L’esperienza al volante è modulabile grazie a quattro modalità di guida: Save, Normal, Sport e Perso, che permettono di personalizzare ogni spostamento. Il pulsante “Overtake” sul volante regala un boost di potenza immediato, ispirato al motorsport, mentre la funzione launch control amplifica la sensazione di guida pura.

L’esclusivo Alpine Drive Sound, sviluppato in collaborazione con Devialet, arricchisce l’esperienza sensoriale con suoni dedicati che accompagnano ogni accelerazione.

L’abitacolo della A290 è un equilibrio tra design racing e connettività moderna. Il volante a tre razze integra comandi sportivi, i sedili avvolgenti sono realizzati con materiali eco-compatibili e la doppia strumentazione digitale — con display da 10,25” per il conducente e infotainment da 10,1” — offre un’interfaccia intuitiva e connessa. Grazie a Android Automotive e ai servizi Google, ogni funzione è a portata di tocco.

Il sistema Alpine Telemetrics trasforma la guida in un gioco interattivo, con dati in tempo reale, coaching e sfide in stile videogame. E nonostante l’anima sportiva, la A290 non rinuncia alla praticità: 5 porte, 5 posti, 326 litri di bagagliaio e un pacchetto completo di sistemi ADAS, tra cui cruise control adattivo, frenata automatica e My Safety Switch.

La Alpine A290 non è semplicemente un’auto elettrica: è un manifesto. Unisce emozione, design e tecnologia per riscrivere le regole della mobilità urbana. Con il suo mix di prestazioni da vera sportiva e praticità da city car, si rivolge a chi non vuole scegliere tra passione e funzionalità.