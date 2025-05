Alpine A390: tutta l’anima di Alpine in formato sport fastback

Alpine firma un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione dell’A390, la prima sportiva fastback elettrica a trazione integrale del marchio. Nata per ridefinire il piacere di guida nel segmento C, la nuova Alpine A390 porta su strada l’essenza più pura della casa francese, coniugando prestazioni da corsa, tecnologia d’avanguardia e un design inconfondibilmente elegante.

Dalla A110, Alpine eredita il DNA dinamico. Ma con la A390, lo stile coupé incontra la versatilità di un’auto a cinque posti e l’efficienza della propulsione completamente elettrica. Le linee scolpite, la firma luminosa “Cosmic Dust” ispirata alle stelle comete e il profilo aerodinamico confermano la cura maniacale per il design e le prestazioni. Ogni dettaglio, dal lunotto bombato ai cerchi Snowflake da 21’’, racconta la visione Alpine: eleganza funzionale e identità visiva unica.

Alla base di questo progetto c’è un’inedita architettura a tre motori elettrici: uno anteriore e due posteriori, per una trazione integrale evoluta che esalta l’agilità, la sicurezza e la trazione in ogni condizione. Il sistema Alpine Active Torque Vectoring garantisce una gestione millimetrica della coppia motrice, correggendo in tempo reale sottosterzo e sovrasterzo. Il risultato? Un comportamento su strada che sfida le leggi della fisica, con una naturalezza di guida che sorprende anche i piloti più esperti.

Le due versioni, GT da 400 CV e GTS da 470 CV, accelerano rispettivamente da 0 a 100 km/h in 4,8 e 3,9 secondi. Prestazioni rese possibili da una batteria da 89 kWh sviluppata da Verkor, capace di sostenere scariche ad altissima potenza e garantire un’autonomia fino a 555 km WLTP.

A bordo, la Alpine A390 regala un ambiente sportivo e sofisticato. Il cruscotto da 12,3’’ e il display verticale da 12’’ offrono un’esperienza digitale immersiva, con grafiche dedicate e aggiornamenti OTA. Il sistema Alpine Telemetrics trasforma il cruscotto in un vero strumento di telemetria sportiva, con dati in tempo reale, coaching e sfide in stile videogame per migliorare la guida. I sedili Alpine Sport Seat o Sabelt®, il volante con comandi F1-style per Overtake e Recharge e il suono Alpine Drive Sound completano l’esperienza da cockpit da corsa.

Alpine A390 è un prodotto integralmente francese: assemblata a Dieppe, con motori costruiti a Cléon e batterie assemblate a Douai, rappresenta il fiore all’occhiello dell’ecosistema elettrico di Ampere. L’intero progetto è frutto di un investimento industriale che ha trasformato la Manufacture Alpine Jean Rédélé, rendendola un punto di riferimento europeo per la mobilità elettrica sportiva.

A coronare il tutto, Alpine ha stretto partnership con due eccellenze francesi. Michelin firma gli pneumatici ad hoc per garantire aderenza e autonomia ottimali in ogni condizione. Devialet, invece, ha progettato un impianto audio immersivo da 850 watt e 13 altoparlanti, con tecnologia SAM® e modalità di ascolto personalizzabili, per un’esperienza sonora di altissimo livello.