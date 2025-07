Alpine brilla al Goodwood Festival of Speed con l’A110 R Ultime

Alpine celebra i suoi 70 anni con uno spettacolo ad alta velocità al Goodwood Festival of Speed 2025, evento che ha accolto 200.000 appassionati accorsi per vedere in azione modelli iconici e anteprime globali del marchio sportivo francese.

La Alpine A110 R Ultime ha incantato il pubblico con una performance di altissimo livello, conquistando il terzo posto nella categoria delle auto di serie e la top ten assoluta nella cronoscalata Timed Shootout con un tempo impressionante di 52”01, grazie alla guida del pilota Laurent Hurgon, tre volte detentore del record al Nürburgring. Con il suo motore turbo da 1,8 litri da 345 CV e 420 Nm, aerodinamica ottimizzata e peso contenuto, A110 R Ultime ha dimostrato come agilità e leggerezza possano competere contro rivali ben più potenti, confermando il DNA sportivo Alpine in ogni curva.

Tra le protagoniste dell’evento anche la Alpine A290 Rallye, versione da competizione della Car of the Year 2025, che ha debuttato in dinamica a Goodwood mostrando il suo roll-bar integrale, differenziale a slittamento limitato ZF e sospensioni specifiche da corsa, preludio al suo imminente ingresso nelle competizioni rally.

Il Festival ha visto anche il debutto dinamico nel Regno Unito della Alpenglow Hy6, la show car a idrogeno dotata di un motore V6 biturbo da 740 CV, esempio concreto dell’impegno Alpine nella decarbonizzazione dello sport automobilistico e nell’innovazione sostenibile, integrando design futuristici che anticipano le linee delle future Alpine.

Non è mancata la presenza del BWT Alpine Formula One Team, che ha esaltato gli appassionati sfilando sul tracciato e ribadendo la connessione di Alpine con l’anima più pura del motorsport. Accanto a loro, la A390, prima fastback sportiva elettrica a cinque posti del marchio, ha attirato l’attenzione sia nello stand che in pista, segnando un passo fondamentale verso il Dream Garage 100% elettrico di Alpine, iniziato con la city car sportiva A290 e destinato a crescere nel 2025.

«Il motorsport è nel DNA di Alpine e condividere le nostre ambizioni con un pubblico così numeroso a Goodwood è stato straordinario» ha commentato Nic Burnside, Direttore Generale di Alpine Cars UK, sottolineando come la performance della A110 R Ultime incarni appieno lo spirito competitivo che guida il futuro del brand.