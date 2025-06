Alpine celebra 70 anni con un raduno storico a Dieppe

Alpine ha festeggiato il suo 70° anniversario con un raduno senza precedenti a Dieppe. L’evento ha attirato un impressionante numero di appassionati: ben 150.000 persone si sono riunite per partecipare a un weekend speciale dedicato ad Alpine, celebre casa automobilistica francese. Durante l’evento, più di 1.700 modelli Alpine, sia storici che contemporanei, hanno adornato i prati del lungomare di Dieppe, creando uno spettacolo mozzafiato per tutti gli appassionati di automobili presenti.

Uno dei momenti salienti della manifestazione è stata la presentazione di nuovi modelli che segnano un passo importante nella storia di Alpine. Tra le novità spiccava la A390, una sport fastback dal design avanguardistico. Insieme a questa, Alpine ha svelato l’A110 R 70, un’edizione limitata creata appositamente per il 70° anniversario del marchio. Ma l’innovazione non si è fermata qui: la A290 è stata orgogliosamente proclamata Car of the Year 2025, un riconoscimento che conferma l’eccellenza in ingegneria e design della casa francese.

I festeggiamenti si sono protratti per tre giorni entusiasmanti, durante i quali i visitatori hanno avuto l’opportunità di incontrare i piloti della scuderia, tra cui Charles Milesi dell’Alpine Endurance Team. Sessioni di autografi, intrattenimenti e sfilate per le strade centrali con modelli come Alpenglow Hy6, A390, A290, A110 R 70, A110 GTS e A110 R Ultime hanno segnato questa celebrazione memorabile.

Il gran finale del weekend ha avuto luogo sull’ex circuito di Dieppe/St-Aubin: qui si è svolta la più grande parata di Alpine mai realizzata.

Questo evento non solo ha celebrato gli straordinari successi passati di Alpine, ma ha anche messo in evidenza il suo impegno per il futuro nell’innovazione e nella passione automobilistica.