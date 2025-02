Alpine celebra il 70° anniversario con la nuova gamma A110

Alpine festeggia nel 2025 il suo 70° anniversario con un’importante novità per gli appassionati di auto sportive. Il brand francese rinnova la gamma A110 con due nuove versioni: A110 R 70 e A110 GTS, modelli che esaltano la sportività e il prestigio del marchio.

A110 R 70: edizione limitata per un anniversario storico

La A110 R 70 rappresenta l’omaggio definitivo alla serie R, chiudendo con stile il ciclo produttivo di questa versione iconica. Verrà prodotta in soli 770 esemplari, ognuno caratterizzato da un design aggressivo dominato dal carbonio, con elementi che spaziano dal cofano anteriore al lunotto posteriore, passando per il tetto e l’alettone posteriore. Il motore sprigiona 300 cavalli e una coppia di 340 Nm, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.

Inoltre, Alpine celebra il passato con una serie esclusiva di 3 x 70 esemplari in tre tinte iconiche: Blue Caddy, Blanc Glacier e Rouge Sismique. Questa scelta cromatica rievoca il momento in cui Jean-Charles Rédélé presentò ufficialmente la A106 nel 1955. Il tetto di questa edizione limitata è impreziosito dal logo del 70° anniversario in carbonio a vista. La A110 R 70 sarà disponibile a partire da 124.800 € IVA inclusa.

A110 GTS: equilibrio perfetto tra sportività e comfort

La A110 GTS debutta nel 2025 con l’obiettivo di combinare la precisione e l’agilità della A110 S con il comfort della A110 GT. Per il lancio, Alpine ha scelto una tinta esclusiva, il Bleu Paon, derivata dal catalogo “Heritage”.

Dotata di un motore da 300 CV e 340 Nm di coppia, la GTS offre la possibilità di montare un kit aerodinamico opzionale, con dettagli derivati dalla A110 R, come una lamina anteriore, elementi laterali e un alettone posteriore in carbonio per una maggiore deportanza. Gli interni, eleganti e sportivi, possono essere personalizzati con diverse finiture, tra cui sedili in pelle nera o racing in Alcantara.Il prezzo di listino della A110 GTS parte da 81.000 € IVA inclusa.

Le nuove versioni della gamma A110 saranno ordinabili a partire da marzo 2025. Contestualmente, si apre l’ultimo anno di disponibilità per l’attuale A110 prima del passaggio alla futura A110 elettrica. L’offerta parte dalla versione base della A110 da 252 CV, disponibile a partire da 66.300 € IVA inclusa.

Philippe Krief, CEO di Alpine, ha dichiarato: “Alpine compie 70 anni! 70 anni di passione, eccellenza e innovazione che intendiamo portare avanti per i prossimi 70 anni. Festeggeremo questo compleanno con i nostri clienti, club e appassionati… di ieri, di oggi e di domani.”