Alpine celebra le donne nel motorsport al Goodwood Revival

Alpine festeggia i suoi 70 anni di successi nel motorsport con una celebrazione speciale dedicata al legame tra il marchio francese e le donne pilota che hanno fatto la storia delle corse. Dal 12 al 14 settembre, durante il prestigioso Goodwood Revival, gli appassionati potranno rivivere le imprese che hanno segnato rally, endurance e Formula 1, grazie a una mostra esclusiva all’Earl’s Court Motor Show.

Il percorso espositivo di Alpine rende omaggio a figure leggendarie come Michèle Mouton, che mosse i primi passi internazionali al volante della mitica A110 prima di diventare una delle più grandi protagoniste del rally mondiale. L’evento celebra anche Marianne Hoepfner, che partecipò al Press On Regardless Rally del 1974 negli Stati Uniti, e le icone dell’endurance Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi, protagoniste a Le Mans negli anni Settanta con il prototipo Alpine-Renault A441 C.

Queste storie dimostrano come Alpine sia stato un marchio pionieristico nel dare spazio alle donne nel motorsport, molto prima che il tema della diversità e inclusione diventasse centrale.

Lo spirito innovativo continua oggi con l’Alpine Academy, il programma dedicato a coltivare i talenti emergenti del motorsport. A Goodwood saranno presenti Nina Gademan, 21 anni, nuova recluta della F1 Academy e considerata tra le promesse del futuro, e Sukhmani Khera, 13 anni, astro nascente del karting britannico. Entrambe incontreranno il pubblico per condividere esperienze e ispirare le nuove generazioni di piloti.

Accanto a loro, Nicola Burnside, Direttrice di Alpine UK, porterà la sua testimonianza di donna manager e pilota dilettante, con esperienze in piste leggendarie come Silverstone, Le Mans e Nürburgring.

La mostra vedrà al centro tre modelli iconici che rappresentano il passato, il presente e il futuro del marchio.

La Berlinette A110 del 1973, simbolo della leggerezza e agilità che hanno reso Alpine una leggenda nei rally, sarà esposta con orgoglio. Fu proprio questa vettura a permettere la conquista del primo campionato mondiale rally e a firmare vittorie memorabili come quella di Bernard Darniche al Rally del Marocco.

Accanto, il prototipo Alpine-Renault A441 C Le Mans (1975) ricorderà l’impegno del marchio nell’endurance. Guidata da Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi, questa vettura rappresenta uno dei capitoli più competitivi e affascinanti della storia Alpine.

A completare l’esposizione, il pubblico potrà ammirare in anteprima mondiale la nuova Alpine A390 (2025), la sport fastback elettrica da 470 CV. Con tre motori elettrici, tecnologia Alpine Active Torque Vectoring e un’autonomia di 555 km, la A390 incarna il futuro delle prestazioni sostenibili, proiettando Alpine verso una nuova era.