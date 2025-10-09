ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Alvaro Soler, riconosciuto a livello mondiale come uno dei più brillanti interpreti del pop latino, si appresta a rilasciare il suo nuovo album “El Camino”, disponibile da domani, venerdì 10 ottobre.

L’album “El Camino” verrà lanciato in numerosi formati, tra cui digitale, CD standard, un’edizione autografata esclusiva di Amazon, e un LP colorato con annesso poster. Il viaggio musicale di Soler, che inizia con il singolo di debutto “El Mismo Sol” del 2015, è rappresentato alla perfezione dal titolo dell’album, che si sviluppa come un road movie musicale in grado di riflettere sul passato, catturare il presente e guardare al futuro.

Creato in diverse città come Berlino, Barcellona, Londra, Miami e regioni dell’Africa orientale, “El Camino” esplora la fusione di strumenti tradizionali con sintetizzatori analogici e elementi pop moderni, creando così un paesaggio sonoro organico e unico. “Mi sono dato piena libertà di sperimentare e uscire dalla mia zona di comfort. Alcuni giorni montavo la tastiera in cucina e lavoravo su nuovi suoni fino alle 4 del mattino. Credo che questo nuovo approccio mi abbia aiutato a costruire un nuovo rapporto con me stesso, qualcosa che mi era mancato negli ultimi anni. Attraverso queste nuove canzoni, mi sono riscoperto musicalmente e ho riacceso la mia passione per la musica.” ha dichiarato Alvaro Soler.

La tracklist dell’album comprende brani già noti al pubblico, come la ballata d’amore “Te Imaginaba”, l’energica “Con Calma”, e il recente singolo “Apágame”. Ogni canzone rappresenta un tassello dell’evoluzione artistica e personale di Soler, influenzata anche dai cambiamenti nella sua vita privata, tra cui il matrimonio e la paternità. “Oggi la mia famiglia è il mio più grande sostegno. Grazie a mia moglie e a nostra figlia, le mie priorità sono cambiate completamente. Sono molto più tranquillo, equilibrato e riflessivo”, continua Alvaro.

“El Camino” promette di sorprendere i fan con la sua audacia e maturità, offrendo una nuova dimensione del suono di Alvaro Soler. Con l’uscita imminente, l’attesa è al massimo e i fan di tutto il mondo sono pronti a intraprendere questo nuovo viaggio musicale.