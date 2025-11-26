Connect with us

“AMADEUS”: la nuova serie Sky Original che reinventa il genio di Mozart

Published

Dal 23 dicembre arriva su Sky e in streaming su NOW “AMADEUS”, una nuova e ambiziosa serie Sky Original che offre una rilettura audace e contemporanea della leggendaria storia di Wolfgang Amadeus Mozart e della sua tormentata rivalità con Antonio Salieri. I primi due episodi saranno presentati in anteprima il 1° dicembre al 35° Noir In Festival di Milano, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cinematografico italiano.

Will Sharpe, noto per i suoi ruoli in *Giri/Haji* e *The White Lotus*, interpreta Mozart, giovane genio musicale in cerca di libertà creativa nella vivace Vienna del XVIII secolo. Al suo fianco, Paul Bettany (*WandaVision*, *A Very British Scandal*) veste i panni del devoto e tormentato compositore di corte Antonio Salieri, mentre Gabrielle Creevy (*In My Skin*, *Black Doves*) interpreta Constanze Weber, la moglie del musicista e sua più fedele sostenitrice.

Basata sull’opera teatrale di Peter Shaffer e adattata per la televisione da Joe Barton (*Black Doves*, *Giri/Haji*, *Progetto Lazarus*), la serie in cinque episodi esplora il confine sottile tra genialità e autodistruzione, mettendo a fuoco il prezzo del talento e la forza corrosiva dell’invidia.

La storia segue l’arrivo di Mozart a Vienna a venticinque anni: non più un bambino prodigio, ma un giovane uomo pronto a sfidare le convenzioni artistiche e sociali del suo tempo. Mentre il suo genio cresce e conquista, Salieri inizia a percepirlo come un dono divino che mette in discussione ogni sua certezza. Amadeus minaccia tutto ciò che Salieri considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. La rivalità tra i due si trasforma in un’ossessione che durerà trent’anni e culminerà in una drammatica confessione di omicidio e nel disperato tentativo di legare per sempre i loro nomi.

Accanto ai protagonisti, un cast corale di altissimo livello arricchisce la narrazione: Rory Kinnear (*The Diplomat*, *Skyfall*) interpreta l’Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu (*Becoming Jane*) è Cecilia Weber, Jonathan Aris (*The Sixth Commandment*) veste i panni di Leopold Mozart. Completano il cast Ényì Okoronkwo come Da Ponte, Jessica Alexander come Katerina, Hugh Sachs nei panni di Von Strack, Paul Bazely come Von Swieten, Rupert Vansittart come Rosenberg, Anastasia Martin nel ruolo di Aloysia Weber, Nancy Farino come Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett come Sophie Weber, Viola Prettejohn nel ruolo della Principessa Elisabetta e Jyuddah Jaymes come Franz Süssmayr.

“AMADEUS” è una produzione Two Cities Television (parte di STV Studios) in collaborazione con Sky Studios. I produttori esecutivi sono Megan Spanjian per Sky Studios, Michael Jackson (*Patrick Melrose*), Stephen Wright (*Blue Lights*) e John Griffin. La direzione è affidata a Julian Farino (*Giri/Haji – Dovere/Vergogna*) e Alice Seabright (*Chloe*, *Sex Education*), con la stessa Seabright in qualità di co-executive producer. Barton, Sharpe, Bettany e Farino figurano anche tra i produttori esecutivi.

A curare la distribuzione internazionale è NBCUniversal Global TV Distribution per conto di Sky Studios.

Con una messa in scena elegante, una scrittura viscerale e un cast di primo piano, “AMADEUS” promette di essere una delle serie più attese dell’anno, capace di trasformare la storia del genio di Mozart in una riflessione moderna sull’ambizione, l’invidia e la ricerca dell’immortalità attraverso l’arte. Dal 23 dicembre, l’appuntamento è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

