Anda Seat e Koch Media per la nuova serie di Sedie da Gaming

Anda Seat e Koch Media annunciano oggi la loro partnership per la distribuzione della serie di sedie da gaming di Anda Seat in Francia, Italia e Spagna.

Fondata nel 2007, Anda Seat è presto diventato un celebre brand nell’ambito dello sport e nell’industria delle automobili. Vista la crescita del settore Esport, Anda Seat si è orientata verso la produzione di sedie da gaming che offrono a giocatori e professionisti del settore un’esperienza di gioco sana e confortevole grazie al loro know-how maturato per i sedili delle auto. Anda Seat è ora diventato il secondo fornitore mondiale di sedie da gaming.

“Anda Seat è nata nel mondo dello sport e ora si concentra sugli Esport. Tutte le nostre sedie da gaming sono progettate, costruite e testate da più team di esperti di gaming per garantire la migliore qualità ” ha dichiarato Charlie Dang, Europe Sales director. “La nostra missione è offrire a tutti i giocatori un’esperienza di gioco sana, confortevole e professionale. Ci impegniamo a costruire le sedie da gaming con lo stesso livello di attenzione, materiali e dettagli che utilizziamo per lo sport”.

La gamma di prodotti Anda Seat è considerata e riconosciuta dai professionisti del settore videoludico e spesso viene messa in luce grazie a team Esport come AHQ Esports, Victorious Gaming, Victory Five, OMG e LGD.

Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia ha dichiarato: “Siamo davvero felici di accogliere Anda Seat tra i nostri partner per la distribuzione di accessori da gaming. Per noi è molto importante offrire ai consumatori prodotti di altissima qualità e l’accordo con Anda Seat ne è la dimostrazione, andando a rafforzare la nostra promessa di voler espandere sempre di più il nostro catalogo ed i nostri progetti futuri, abbracciando a 360° il mondo dell’entertainment.”

Anda Seat e Koch Media offrono cinque differenti modelli di sedie da gaming di fascia medio-alta a seconda dell’esperienza di gioco desiderata dall’acquirente.

Di seguito i modelli disponibili e le caratteristiche :

· Jungle : Sedia di dimensione media, supporta 120kg, 180cm, cuscini per il supporto del collo e della zona lombare. Materiali di qualità che non contengono sostanze dannose. Rivestimento in pelle PVC resistente ai graffi e alle macchie. Imbottitura con schiuma densità 55kg/m³. Telaio in acciaio senza saldatura diametro 22 mm e spessore 2 mm. Pistoni idraulici classe 4, 100% nitrogeno. Puoi ruotare la sedia di 360°o inclinarla a tuo piacimento da 90° a 160° con la possibilità di bloccarla ad ogni altezza.

· Axe Series Racing Style : Sedia di dimensione media, supporta 150kg, 180cm, cuscini per il supporto del collo e della zona lombare. Materiali di qualità che non contengono sostanze dannose. Rivestimento in pelle PVC resistente ai graffi e alle macchie. Imbottitura con schiuma densità 55kg/m³. Telaio in acciaio senza saldatura diametro 22 mm e spessore 2 mm. Pistoni idraulici classe 4, 100% nitrogeno. Puoi ruotare la sedia di 360°o inclinarla a tuo piacimento da 90° a 160° con la possibilità di bloccarla ad ogni altezza.

· Dark Demon Premium : Sedia di dimensione large, supporta 180kg, 200cm, cuscini per il supporto del collo e della zona lombare. Materiali di qualità che non contengono sostanze dannose. Rivestimento in pelle PVC resistente ai graffi e alle macchie. Imbottitura con schiuma densità 60kg/m³. Telaio in acciaio senza saldatura diametro 22 mm e spessore 2 mm. Pistoni idraulici classe 4, 100% nitrogeno. Puoi ruotare la sedia di 360°o inclinarla a tuo piacimento da 90° a 160° con la possibilità di bloccarla ad ogni altezza.

· Kaiser Series Premium – Nera e Rosso Granata : Sedia di dimensione Extra large, supporta 200kg, 220cm, cuscini XL per il supporto del collo e della zona lombare. Materiali di qualità che non contengono sostanze dannose. Rivestimenti Premium in pelle PVC resistente ai graffi e alle macchie. Imbottitura con schiuma densità 65kg/m³. Telaio in acciaio senza saldatura diametro 22 mm e spessore 2 mm. Pistoni idraulici classe 4, 100% nitrogeno. Puoi ruotare la sedia di 360°o inclinarla a tuo piacimento da 90° a 160° con la possibilità di bloccarla ad ogni altezza.

