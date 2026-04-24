Andrea Scanzi porta a Sanremo lo spettacolo Canzoni per la pace con i Borderlobo

Domenica 26 aprile alle 18.00 il Teatro del Casinò di Sanremo ospita una serata all'insegna della musica e dell'impegno civile con lo spettacolo teatrale e musicale Canzoni per la pace. L'iniziativa vede protagonista Andrea Scanzi, noto giornalista, scrittore e saggista, accompagnato dalla super band Borderlobo per un viaggio coinvolgente tra i brani che hanno segnato la storia e veicolato messaggi di pace in momenti cruciali.



L'evento, che si inserisce nell'ambito della dodicesima edizione del Festival della Parola Reloaded, nasce dalla collaborazione tra il Club Tenco e il Premio Bindi. Sul palco la narrazione appassionata di Scanzi intreccia storia, aneddoti e curiosità, raccontando come le canzoni siano diventate vere e proprie icone mondiali, capaci di cambiare il mondo, i costumi e le generazioni.



Il progetto, il cui messaggio è cruciale nel momento storico che stiamo attraversando, esplora le canzoni iconiche che hanno cambiato il mondo, in un viaggio tra i brani più classici dedicati alla pace, da Fabrizio De André a Bob Dylan.



Saranno eseguite dal vivo alcune delle canzoni più celebri dedicate alla pace, grazie alla presenza sul palco di musicisti di fama internazionale: Alex Kid Gariazzo (voce, chitarre), Andrea Parodi Zabala (voce, chitarra), Riccardo Maccabruni (pianoforte, fisarmonica) e Michele Guaglio (basso, foot drum).



Uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico, offrendo un'occasione di riflessione sui grandi temi della pace attraverso la potenza delle parole e delle melodie che hanno lasciato un segno. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.