Angelica Bove aprirà il concerto di Mannarino al Lake Sound Park 2026

Angelica Bove, una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano, aprirà il live di Mannarino il prossimo 24 luglio al Lake Sound Park 2026 presso Villa Erba a Cernobbio (CO). La giovane artista si è distinta tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Mattone, aggiudicandosi sia il Premio della Critica Mia Martini sia il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Il successo del singolo è stato immediato grazie al balzo in vetta alla classifica Viral 50 Global di Spotify. Il 30 gennaio Angelica ha pubblicato il suo primo album Tana, che si distingue per l'autenticità delle storie e delle emozioni raccontate, offrendo ai fan una panoramica personale e intensa delle sue esperienze di vita.

Lake Sound Park 2026 propone una line up di altissimo livello, che copre il periodo dal 9 al 26 luglio negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) e ospita alcune delle maggiori celebrità della musica e dello spettacolo italiano e internazionale. Tra gli artisti spiccano ALFA, Claudio Baglioni, Coez, Davide Van De Sfroos, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Il Volo, Luca Carboni, Riccardo Cocciante e Serena Brancale, con la partecipazione delle star internazionali Morrissey e Charlie Puth. Non mancherà una serata speciale, Voglio Tornare Negli Anni 90, dedicata al revival musicale.

Il festival, alla sua quinta edizione, si conferma così tra i più attesi dell'estate italiana, capace di raggiungere un pubblico trasversale e di registrare molti sold out negli anni precedenti. Un programma pensato per offrire al pubblico serate memorabili, tra qualità artistica e location d'eccezione come Villa Erba, ormai riconosciuta come uno degli spazi più esclusivi per eventi estivi sul Lago di Como.

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. L'edizione 2026 si distingue per la sua capacità di raccontare la musica in tutte le sue declinazioni, unendo grandi nomi storici e nuove voci, con un'offerta che continua a crescere a ogni stagione.

Il CEO di MyNina, Gianpiero Canino, sottolinea: Lake Sound Park torna con un'edizione che conferma e rafforza la sua identità musicale. La line up di quest'anno parla chiaro: il festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, costruendo un cartellone di altissimo livello in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico serate speciali, in cui la qualità artistica e l'esperienza dal vivo siano al centro di tutto. Lake Sound Park è diventato negli anni un appuntamento riconoscibile a livello nazionale, capace di unire grandi artisti, un pubblico trasversale e una location unica come Villa Erba. Un ringraziamento sincero va a Villa Erba e al Comune di Cernobbio, partner fondamentali di questo progetto, che continuano a credere in una visione ambiziosa e ci permettono ogni anno di crescere e alzare il livello della proposta artistica.

Queste le date principali del Lake Sound Park 2026: Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Davide Van De Sfroos (12 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Giorgio Panariello (15 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio), serata Voglio Tornare Negli Anni 90 (18 luglio), Morrissey (19 luglio), Serena Brancale (21 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino con opening di Angelica Bove (24 luglio), Charlie Puth (25 luglio), Luca Carboni (26 luglio).

Un festival che ogni estate porta la cultura musicale e artistica nelle rive più affascinanti del Lago di Como, offrendo esperienze di alta qualità e atmosfere indimenticabili per un pubblico di ogni età.