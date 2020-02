Annunciato Il League of Legends Cosplay Contest Europeo

Riot Games, produttore e publisher di League of Legends (LoL), ha annunciato che il League of Legends Cosplay Contest europeo si terrà in Polonia con la collaborazione della testata Gry-online.it e un montepremi di 2.500 euro.

Questo evento unico rappresenta la fase finale della celebrazione del decennale di League of Legends e sarà organizzato in modo da rappresentare una una dedica speciale alla sua community. La preselezione, iniziata da qualche giorno, durerà fino al 31 marzo 2020. La fase finale, che ospita i migliori 16 cosplayer, si terrà durante la fiera Pyrkon Fantasy di quest’anno a Poznań, in Polonia, tra l’8 e il 10 maggio 2020.

