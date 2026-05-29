Bus Bound Deluxe Edition arriva su PS5 e Xbox Series: guida e trasforma la città

Bus Bound Deluxe Edition è ora disponibile in versione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series, portando con sé una nuova esperienza di simulazione incentrata sulla guida di autobus in una metropoli vibrante e realistica. Sviluppato da stillalive studios e pubblicato da Saber Interactive, il titolo offre ai giocatori la possibilità di sedersi al volante di oltre una dozzina di autobus con licenza ufficiale, esplorando quartieri tanto trafficati quanto tranquilli.



L'edizione Deluxe include l'autobus Horizon Speed da 12 metri, tre skin retrò e il Bus Pass, che dà accesso alle prime tre espansioni di contenuti previste nel corso del 2026.



Guidare il tuo bus non significa solo trasportare i passeggeri in sicurezza da un posto all'altro: i tuoi percorsi contribuiscono a plasmare questa città. Ogni corsa effettuata con cura, ogni fermata migliorata e ogni nuovo percorso aggiunto contribuiscono a rendere la tua città uno spazio più vivace e accessibile per i pedoni.



Bus Bound permette ai giocatori di scegliere tra 17 autobus americani subito disponibili, inclusi modelli iconici come il New Flyer Xcelsior 40ft CNG e il Blue Bird Sigma. Potrai migliorare le fermate, sbloccare nuove linee e personalizzare la tua flotta grazie ai potenziamenti e ai diversi stili visivi ottenibili conquistando la fiducia dei passeggeri.



Tra le caratteristiche principali spicca la modalità cooperativa online fino a quattro giocatori, che permette di collaborare per coprire più linee e contribuire tutti insieme allo sviluppo di una città più vivace e accessibile.



I giocatori potranno scegliere il livello di profondità desiderato nel gameplay: dalla gestione rilassata a quella più meticolosa e ottimizzata di ogni singolo tragitto.



Con Bus Bound Deluxe Edition, ogni decisione al volante influisce direttamente sullo sviluppo urbano, rendendo la simulazione particolarmente coinvolgente per tutti gli appassionati di simulazione e gestione dei trasporti urbani.