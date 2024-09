Anteprima per la ID.3 GTX FIRE+ICE all’ID. Meeting

Volkswagen ha recentemente svelato la sua ultima creazione, la ID.3 GTX FIRE+ICE, durante l’ID. Meeting tenutosi a Locarno, in Svizzera. Questo nuovo modello è un omaggio alla celebre serie speciale Golf Mk2 Fire and Ice, realizzata in collaborazione con il marchio di moda sportiva di lusso BOGNER.

I dettagli dell’auto sono stati realizzati con una cura meticolosa, evidenziando la partnership con BOGNER e l’utilizzo di materiali e accessori originali per gli interni.

La Golf Fire and Ice degli anni ’90 ha ottenuto un grande successo inaspettato diventando un’icona cult tra gli appassionati di auto, e ora Volkswagen cerca di ricreare quel fascino con la ID.3 GTX FIRE+ICE, un modello che promette di sorprendere e stupire gli amanti dell’automobilismo con il suo design unico e l’eleganza tipica del marchio tedesco.

Sia gli appassionati di auto che i fan della Golf Fire and Ice non potranno resistere a questa novità, che porta un tocco di modernità e raffinatezza alla tradizione del marchio. La ID.3 GTX FIRE+ICE è pronta a conquistare il cuore degli amanti del design e della tecnologia automobilistica, confermando ancora una volta l’abilità di Volkswagen nel creare veicoli unici e iconici.