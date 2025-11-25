Connect with us

Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti conquista Milano: sold out all’Unipol Forum e riparte il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Published

Tutto esaurito questa sera all’Unipol Forum di Milano per il concerto di Antonello Venditti, che segna ufficialmente la ripartenza del suo tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Un ritorno attesissimo dopo il successo dell’estate 2024 e oltre venti tappe sold out nelle location più suggestive d’Italia, dalla splendida Arena di Verona alle Terme di Caracalla.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, proseguirà nei principali palasport italiani: il 5 dicembre a Perugia (Pala Barton Energy), il 12 dicembre a Torino (Inalpi Arena), il 18 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum) e il 21 e 23 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport), con la prima delle due date già esaurita.

Venditti torna sul palco con un live emozionante, pensato come un viaggio dentro la memoria collettiva della musica italiana. Il cantautore romano guiderà il pubblico tra le canzoni che hanno segnato la sua carriera, con al centro l’intramontabile “Notte prima degli esami”, brano simbolo di un’intera generazione, e tutti gli altri successi dell’album “Cuore”, pubblicato nel 1984 e rieditato nel 2024 in una special edition rimasterizzata, arricchita dall’inedito “Di’ Una Parola”.

Ad accompagnarlo sul palco, una band di musicisti storici e nuovi collaboratori: Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Fabio Pignatelli (basso), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte), Toti Panzanelli e Maurizio Perfetto (chitarre), Roberta Palmigiani (violino), Laura Ugolini e Ilaria Monteleone (cori).

L’artista porta nuovamente sul palco la forza della sua musica e la capacità unica di raccontare la vita, l’amore e la società. “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition” non è solo un tour celebrativo ma un incontro tra generazioni, che conferma la straordinaria attualità dei brani di Venditti.

Il calendario delle date celebra un anno intenso che ha già visto numerosi sold out: Roma, Lucca, Genova, Pompei, Cervia, Gardone Riviera, Palermo e Verona tra le tappe più acclamate.

Il 2025 conferma dunque il rinnovato legame di Venditti con il suo pubblico e la sua inalterata energia artistica. Dopo il riconoscimento al 75° Festival di Sanremo, dove ha ricevuto il Premio alla Carriera, il cantautore romano dimostra ancora una volta di saper unire generazioni e continuare a scrivere pagine indelebili nella storia della musica italiana.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour. I biglietti per le prossime date sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

