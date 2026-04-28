Antonello Venditti annuncia nuovo album live DAJE! e tour estivo nelle location più suggestive d'Italia

Antonello Venditti emoziona ancora una volta i suoi fan con l'annuncio di DAJE!, il nuovo album live in uscita il 19 giugno in CD e vinile. In concomitanza con gli esami di maturità, l'artista romano offre una raccolta dei suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour Cuore - Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary e Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition. Due anni di concerti con oltre 300.000 spettatori e più di 60 date in tutta Italia.

Il live album DAJE! è prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music. Sarà disponibile in tre formati: CD digisleeve, doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata esclusiva Sony Music Store e doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà. Il pre-order parte dal 29 aprile.

Venditti celebra il suo legame con il pubblico offrendo esecuzioni dal vivo di classici come Notte prima degli esami, Grazie Roma, Ricordati di Me, Unica e molti altri inni generazionali, riproposti con energia e cuore proprio come nei suoi storici live.

Il 7 luglio da Bard (Aosta) parte il nuovo tour DAJE! LIVE SUMMER 2026: una serie di concerti nelle più belle location outdoor d'Italia. Il tour toccherà, tra le prime tappe confermate, località come Lugano (Svizzera), Bibione (Venezia), Castellammare del Golfo (Trapani), Termoli (Campobasso) e Castiglioncello (Livorno), portando la musica di Venditti all'aperto e a stretto contatto con il pubblico.

Sul palco, al fianco di Antonello Venditti, una formazione di musicisti di grande esperienza: Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e organo Hammond e Roberta Palmigiani al violino.

I biglietti saranno in prevendita dalle ore 12.00 del 29 aprile su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949 e figura storica della canzone italiana, ha alle spalle una carriera iniziata negli anni Settanta e quasi 40 milioni di dischi venduti. Nel novembre 2024 è stato pubblicato il libro illustrato Fuori fuoco, in cui ripercorre con fotografie e ricordi la propria storia personale e artistica. Venditti è stato recentemente omaggiato con il Premio alla Carriera al 75° Festival di Sanremo, a conferma del suo ruolo centrale nella musica italiana.

Antonello Venditti fa emozionare ancora una volta il pubblico con la sua energia e la sua inconfondibile musica!