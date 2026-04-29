Aperte le autocandidature per le Targhe Tenco 2026: come partecipare e le novità

Da oggi è disponibile sul sito ufficiale del Club Tenco la piattaforma per presentare le autocandidature alle Targhe Tenco 2026, il prestigioso riconoscimento che celebra i migliori dischi e canzoni dell'anno della musica d'autore italiana. Sarà possibile candidare i propri lavori fino al 31 maggio.

Le Targhe Tenco premiano i migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026 e rappresentano da oltre quarant'anni uno dei momenti più attesi per artisti, produttori e appassionati del settore musicale.

Le categorie in gara sono sei: Migliore album in assoluto, Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia), Migliore album opera prima, Migliore album di interprete, Migliore canzone singola e Migliore album a progetto. Ogni sezione ha requisiti specifici, pensati per valorizzare sia la creatività degli autori sia il lavoro svolto da produttori e interpreti.

Per la candidatura, i lavori dovranno essere conformi a requisiti come la pubblicazione nel periodo stabilito, la presenza di almeno 5 brani e una durata minima di 25 minuti, salvo le eccezioni previste per canzoni singole e progetti particolari. Le opere non solo devono attenersi a criteri precisi di ineditezza e originale interpretazione, ma essere riconducibili a titolari italiani.

Un disco può essere candidato in più sezioni, purché rispetti i regolamenti indicati, ma i voti ottenuti non sono cumulabili tra le diverse categorie. È responsabilità di chi si candida garantire la correttezza della domanda e il rispetto delle regole, mentre la decisione finale in caso di controversie spetta al Direttivo del Club Tenco.

Le opere candidate saranno sottoposte al voto di una vasta giuria composta da esperti, giornalisti e operatori del settore, scelta dal Club Tenco. La valutazione avrà inizio dal 2 giugno e non si limiterà ai lavori caricati sulla piattaforma, ma includerà anche tutte le opere conformi al regolamento.

Fondato nel 1972 a Sanremo, il Club Tenco si occupa da sempre della valorizzazione della canzone d'autore con iniziative di rilievo nazionale e internazionale. Il Premio Tenco, il maggiore festival tematico italiano, ogni anno richiama artisti di spicco e operatori per un confronto di alto livello su musica e cultura.

Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d'autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo.



