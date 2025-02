Apollo Tyres amplia la gamma Vredestein Ultrac Pro UUHP con 54 nuove misure

Apollo Tyres Ltd ha annunciato l’espansione della sua acclamata gamma di pneumatici estivi Vredestein Ultrac Pro UUHP (Ultra Ultra High Performance) con l’introduzione di 54 nuove misure. Progettati per hypercar, auto sportive, berline e SUV ad alte prestazioni, questi pneumatici sono ora disponibili per cerchi dai 18 ai 22 pollici di diametro, mentre la gamma Ultrac Pro esistente resta compatibile con cerchi fino a 24 pollici.

Lanciati la scorsa primavera, gli pneumatici Ultrac Pro si sono rapidamente affermati in un segmento UUHP estremamente competitivo, grazie a un’eccezionale combinazione di performance e comfort. L’elevata richiesta iniziale ha spinto Apollo Tyres a sviluppare nuove misure, garantendo così la compatibilità con un numero ancora maggiore di veicoli ad alte prestazioni.

Uno degli elementi distintivi di Ultrac Pro è il suo esclusivo design asimmetrico del fianco, sviluppato in collaborazione con Italdesign, il prestigioso studio italiano di disegno industriale. Il design trae ispirazione dagli strumenti di precisione per la misurazione del tempo, utilizzando la metafora del tempo che scorre per simboleggiare l’eccellenza prestazionale dello pneumatico.

Rispetto alla precedente generazione di pneumatici UUHP Vredestein e ai prodotti concorrenti della stessa categoria, la struttura interna dello pneumatico presenta miglioramenti significativi. In particolare, la disposizione dei materiali nell’area del tallone e nella parte inferiore del fianco, vicino al cerchio, è stata completamente riprogettata. Il risultato è una maggiore stabilità alle alte velocità e una migliore gestione della curva, senza compromettere il comfort di guida su fondi irregolari.

Il battistrada dell’Ultrac Pro integra una nuova mescola di ultima generazione, sviluppata con un avanzato processo di miscelazione intelligente. L’uso di polimeri all’avanguardia, riempitivi e resine ad alte prestazioni assicura un’aderenza ottimale sia su superfici bagnate che asciutte, mantenendo performance eccellenti in un ampio intervallo di temperature.

Prima della sua immissione sul mercato, Ultrac Pro è stato sottoposto a rigorosi test dalla società spagnola di progettazione e collaudo Applus+ IDIADA. Il pneumatico è stato confrontato con sei dei principali concorrenti del segmento UUHP, tra cui tre modelli focalizzati sulla massima performance e tre progettati per il massimo comfort.

Nei test “Limit Handling” condotti da Applus+ IDIADA, Ultrac Pro ha ottenuto risultati eccezionali, superando tutti i pneumatici orientati al comfort e risultando secondo tra quelli orientati alla performance, con una differenza inferiore a 1 km/h nelle velocità di ingresso e uscita rispetto al modello primo classificato. Inoltre, nei test di “Ride Comfort”, Ultrac Pro ha dimostrato di essere superiore ai principali pneumatici concorrenti della categoria.