Apollo Tyres: gli italiani vogliono pneumatici più accattivanti e performanti

Un recente sondaggio condotto da OnePoll per Apollo Tyres ha rivelato un dato interessante: gli automobilisti italiani appassionati di guida desiderano pneumatici che non siano solo funzionali, ma anche esteticamente accattivanti. La ricerca, che ha coinvolto 1.000 conducenti, ha messo in luce come oltre la metà degli intervistati (51%) concordi sull’affermazione: “Gli pneumatici hanno un aspetto banale; preferirei acquistarne uno con un design della parete laterale più distintivo.”

La preferenza per pneumatici dal design unico è particolarmente forte tra i conducenti di età compresa tra 25 e 34 anni: ben il 60% di loro si dichiara favorevole a questa scelta. Al contrario, solo il 39% degli automobilisti con più di 65 anni ritiene importante il design laterale degli pneumatici. Questo dato suggerisce che le nuove generazioni attribuiscono un valore maggiore al look e allo stile del veicolo.

Un altro aspetto rilevante emerso dal sondaggio riguarda le dimensioni delle ruote: il 45% degli intervistati afferma di preferire le auto con ruote più grandi. Questa tendenza è coerente con la crescente domanda di pneumatici a profilo ribassato, che non solo migliorano l’estetica sportiva, ma garantiscono anche prestazioni elevate.

Apollo Tyres ha risposto a queste esigenze introducendo Vredestein Ultrac Pro, il nuovo pneumatico di punta ad altissime prestazioni. Questo prodotto si distingue per il suo design asimmetrico della parete laterale, sviluppato in collaborazione con Italdesign, il celebre studio italiano noto per la sua eccellenza in design industriale e ingegneria.

L’aspetto unico di Ultrac Pro si ispira alla grafica di cronometri e orologi di precisione. Il motivo del tempo, rappresentato da linee circolari e numeri in rilievo, richiama l’attenzione per i dettagli e le performance di alto livello che lo pneumatico promette di offrire. Questo design esclusivo segna anche il 25° anniversario della collaborazione tra Apollo Tyres e Italdesign, iniziata nel 1999 con il modello Sportrac.

Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres, ha commentato: “Il nostro ultimo sondaggio evidenzia una domanda significativa di pneumatici in grado di abbinare l’aspetto estetico a quello prestazionale. Ultrac Pro combina capacità dinamiche eccezionali con un design esclusivo ispirato a un cronometro. Non è solo uno pneumatico, è un manifesto visivo per i veicoli a elevate prestazioni.”

Disponibile in misure fino a 24 pollici, Ultrac Pro è progettato per supercar, berline sportive e SUV di fascia alta, rappresentando una sintesi perfetta tra estetica e funzionalità.