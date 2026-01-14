Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

A sedici anni dalla pubblicazione di Open. La mia storia, la celebre autobiografia considerata uno dei più grandi libri sullo sport della letteratura americana, Apple TV ha annunciato l’arrivo di una nuova serie documentaria in più parti dedicata all’incredibile vita di Andre Agassi. Il progetto racconterà il percorso umano e sportivo di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis mondiale, offrendo uno sguardo intimo e approfondito su un personaggio complesso e carismatico.

La regia è affidata a Chris Smith, vincitore di un Emmy Award e già autore di rinomati lavori documentaristici per il grande e piccolo schermo. La produzione è curata dalla Smith’s Library Films, con Stacy Smith e l’ex tennista Justin Gimelstob come produttori esecutivi. La serie promette di esplorare non solo le vittorie e i momenti iconici di Agassi sul campo, ma anche i retroscena privati e le sfide personali che ne hanno definito la carriera e la vita.

L’annuncio conferma la volontà di Apple TV di investire in contenuti originali di qualità, capaci di unire narrazione, emozione e approfondimento. In pochi anni dal lancio, avvenuto il 1° novembre 2019, la piattaforma è diventata il primo servizio di streaming completamente originale attivo su scala globale. La sua offerta spazia da serie drammatiche e commedie a film, documentari e intrattenimento per tutte le età, distinguendosi per la ricerca di produzioni ad alto valore artistico e narrativo.

Ad oggi, i contenuti originali Apple hanno conquistato 673 vittorie e 3.109 nomination ai principali premi internazionali, tra cui riconoscimenti agli Emmy e l’Oscar al Miglior film per CODA. Tra i titoli più amati dal pubblico figurano The Studio e Ted Lasso, serie che hanno consolidato il prestigio del catalogo Apple.

Con questa produzione, Apple TV riafferma la propria attenzione per le storie di sport e di umanità, scegliendo una figura che ha incarnato come poche altre la trasformazione e la resilienza. Andre Agassi, con il suo talento e la sua complessità, torna protagonista per ispirare una nuova generazione di spettatori e appassionati, in una docuserie destinata a diventare uno dei progetti più attesi dell’anno.