Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Published

A sedici anni dalla pubblicazione di Open. La mia storia, la celebre autobiografia considerata uno dei più grandi libri sullo sport della letteratura americana, Apple TV ha annunciato l’arrivo di una nuova serie documentaria in più parti dedicata all’incredibile vita di Andre Agassi. Il progetto racconterà il percorso umano e sportivo di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis mondiale, offrendo uno sguardo intimo e approfondito su un personaggio complesso e carismatico.

La regia è affidata a Chris Smith, vincitore di un Emmy Award e già autore di rinomati lavori documentaristici per il grande e piccolo schermo. La produzione è curata dalla Smith’s Library Films, con Stacy Smith e l’ex tennista Justin Gimelstob come produttori esecutivi. La serie promette di esplorare non solo le vittorie e i momenti iconici di Agassi sul campo, ma anche i retroscena privati e le sfide personali che ne hanno definito la carriera e la vita.

L’annuncio conferma la volontà di Apple TV di investire in contenuti originali di qualità, capaci di unire narrazione, emozione e approfondimento. In pochi anni dal lancio, avvenuto il 1° novembre 2019, la piattaforma è diventata il primo servizio di streaming completamente originale attivo su scala globale. La sua offerta spazia da serie drammatiche e commedie a film, documentari e intrattenimento per tutte le età, distinguendosi per la ricerca di produzioni ad alto valore artistico e narrativo.

Ad oggi, i contenuti originali Apple hanno conquistato 673 vittorie e 3.109 nomination ai principali premi internazionali, tra cui riconoscimenti agli Emmy e l’Oscar al Miglior film per CODA. Tra i titoli più amati dal pubblico figurano The Studio e Ted Lasso, serie che hanno consolidato il prestigio del catalogo Apple.

Con questa produzione, Apple TV riafferma la propria attenzione per le storie di sport e di umanità, scegliendo una figura che ha incarnato come poche altre la trasformazione e la resilienza. Andre Agassi, con il suo talento e la sua complessità, torna protagonista per ispirare una nuova generazione di spettatori e appassionati, in una docuserie destinata a diventare uno dei progetti più attesi dell’anno.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Una storia di motori, passione e rinascita lega indissolubilmente il nome di Gino Munaron alla Peugeot 203, un’automobile che nel dopoguerra seppe distinguersi per...

13 ore ago

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Xiaomi conferma il proprio impegno nel sostenere lo sport e in particolare nel promuovere i valori della squadra e dell’innovazione, diventando Sponsor di Olimpia...

2 giorni ago

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Suzuki rinnova per il 2026 la propria collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon (FITri), confermandosi partner del Suzuki Winter Triathlon Circuit. La Casa di...

5 giorni ago

Motori

Renault rafforza il legame con il tennis con il programma Give Me 5 e quattro nuovi ambasciatori

Renault consolida ulteriormente il proprio impegno nel mondo del tennis e rinnova la sua vocazione sportiva con l’annuncio del programma Give Me 5 e...

6 giorni ago