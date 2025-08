Apple TV+: arriva la terza stagione di “Invasion”

La serie sci-fi “Invasion”, ideata dal produttore candidato all’Oscar Simon Kinberg e David Weil, si prepara a tornare su Apple TV+ con la sua terza stagione, la cui uscita è prevista per il 22 agosto. Ogni venerdì verrà rilasciato un nuovo episodio, proseguendo fino al 24 ottobre, per un totale di 10 episodi.

Il trailer della terza stagione è stato appena presentato e offre uno sguardo su un’invasione aliena dal punto di vista di diverse persone in tutto il mondo. Questi personaggi ora si scontrano per la prima volta, riunendosi in una missione rischiosa per infiltrarsi nella nave madre aliena.

La stagione vede il ritorno di attori noti come Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza ed Enver Gjokaj. Inoltre, introduce una nuova protagonista fissa interpretata da Erika Alexander.

“Invasion” ha ricevuto elogi alla sua seconda stagione per la sua capacità di “alzare la posta in gioco” ad ogni stagione, mescolando intrighi e sviluppo dei personaggi con una fotografia capace di catturare la bellezza e l’inquietudine dell’invasione aliena. Le prime due stagioni sono attualmente disponibili in streaming su Apple TV+.

