Aprilia SR GT 400: al via il prebooking online

Aprilia apre ufficialmente il prebooking online del nuovo SR GT 400, uno scooter che promette di rivoluzionare la categoria GT di media cilindrata grazie alla combinazione tra potenza, agilità e tecnologia ereditata dal mondo motociclistico. Le prenotazioni sono aperte fino al 31 marzo su aprilia.com, offrendo la possibilità di assicurarsi uno dei primi esemplari di questo innovativo modello.

L’SR GT 400 nasce con l’obiettivo di portare nelle strade di ogni giorno la filosofia costruttiva che ha reso celebre il marchio veneto sulle piste e nei percorsi fuoristrada. “Aprilia SR GT 400 è il nuovo GT medio che ribalta le regole, portando tra gli scooter tutto il sapere motociclistico di Aprilia: agile e scattante grazie al potente 400 cc da 36 CV, SR GT 400 è progettato per primeggiare sull’asfalto di tutti i giorni e sulle strade meno battute.”

Il cuore del nuovo SR GT è un motore monocilindrico da 400 cc, 4 valvole e raffreddato a liquido, capace di erogare 36 cavalli con un peso complessivo di soli 186 kg in ordine di marcia. Questo bilanciamento tra prestazioni e leggerezza pone lo scooter ai vertici del rapporto peso/potenza nella sua categoria.

La ciclistica rigorosa è frutto dell’esperienza maturata da Aprilia nella progettazione di moto vincitrici su ogni tipo di terreno, mentre l’equipaggiamento tecnologico completa una proposta che mira a soddisfare i motociclisti più esigenti. L’obiettivo è offrire un mezzo capace di unire comfort e sportività, agilità urbana e stabilità sulle lunghe percorrenze, garantendo allo stesso tempo emozione, divertimento e piacere di guida.

Il nuovo SR GT 400 sarà disponibile in tre colorazioni distintive: Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, oltre alla versione speciale Rally Replica, pensata per chi desidera uno stile più audace e sportivo. I prezzi partiranno da 6.750 euro.

Aprilia conferma così il suo impegno nell’evoluzione del segmento scooter, combinando competenze ingegneristiche e passione motociclistica in un prodotto che si preannuncia come punto di riferimento in termini di stile, tecnologia e prestazioni. Il lancio del prebooking rappresenta solo l’inizio di un percorso che promette di ridefinire gli standard del commuting dinamico.

Il marchio di Noale, con l’SR GT 400, riafferma il proprio ruolo come protagonista indiscusso nella progettazione di veicoli capaci di accendere l’animo sportivo anche in chi vive la mobilità quotidiana. Un crossover pronto a dominare la città e a conquistare ogni strada con la sua anima Aprilia.