Aprilia SR GT Replica 2024: lo scooter urban adventure in stile MotoGP

Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2024 porta il concetto di “urban adventure” a un livello superiore, con un design ispirato dalle prestigiose RS-GP protagoniste del Campionato del Mondo MotoGP. Questo scooter sportivo e grintoso si distingue per la livrea nero opaco arricchita dalle grafiche rosse e viola tipiche delle MotoGP, conferendogli un look esclusivo e aggressivo.

Dotato di pneumatici sportivi, cerchi ruota verniciati in nero e dettagli racing come i loghi degli sponsor del team ufficiale Aprilia Racing, il SR GT Replica 2024 cattura l’essenza delle competizioni su due ruote. Le modernissime motore i-Get da 125 e 200 cc, a quattro valvole e raffreddate a liquido, garantiscono prestazioni eccellenti e consumi ridotti, rendendo questo scooter ideale per l’uso in città e oltre.

La posizione di guida attiva, le sospensioni a corsa lunga e gli pneumatici robusti consentono al SR GT di affrontare tranquillamente ogni tipo di terreno, dal pavé cittadino alle strade bianche di campagna. Con potenze massime rispettivamente di 11 kW e 13 kW, e coppie di 12 Nm e 16,5 Nm, il SR GT Replica offre brillantezza nella ripresa e fluidità di marcia in ogni condizione.

Disponibile a partire da settembre presso la rete Aprilia, il SR GT Replica 2024 è proposto nelle versioni da 125 cc al prezzo di 4.449 Euro e da 200 cc al prezzo di 4.749 Euro. Con le linee sportive che si fondono con tecnologia di avanguardia, Aprilia SR GT Replica 2024 incarna la passione per le corse su due ruote, portando un pezzo del mondo MotoGP direttamente sulla strada.