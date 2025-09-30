Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Spesso, la perfezione sembra nascere senza sforzo, frutto di anni di dedizione e disciplina. Questo concetto è splendidamente rappresentato dalla schermitrice Inés Escudero e dall’acrobata Marina Álvarez Rodríguez, due talenti che incarnano la maestria attraverso i loro movimenti perfettamente bilanciati. La loro abilità richiama l’attenzione sul tema dell’armonia in movimento, un principio che Mazda ha implementato nei suoi modelli, in particolare nella Mazda CX-80.

Come descrive Inés Escudero, la perfezione inizia con la concentrazione e l’istinto. “Ti concentri. Osservi. Quindi agisci, con decisione e precisione. Non perché sai cosa succederà, è impossibile ovviamente. E non si tratta nemmeno di un riflesso condizionato. Si basa tutto sull’istinto e sul controllo, di te stessa e della tua arma,” spiega l’atleta. Questo approccio risuona profondamente con la filosofia di Mazda, incarnata nel loro modello più grande disponibile in Europa: la Mazda CX-80.

La Mazda CX-80 è progettata per garantire un’esperienza di guida che rispecchia l’armonia dell’artigianalità e della precisione. Alexander Fritsche, Senior Manager della divisione Progettazione e sviluppo del prodotto, descrive: “Noi vogliamo che l’auto faccia esattamente ciò che desidera il guidatore. Funziona intuitivamente, tramite il comando giusto al momento giusto, con l’intensità voluta e senza ostacoli. L’auto reagisce in modo molto naturale e prevedibile agli input del conducente.” Questo livello di precisione è essenziale per realizzare il concetto di Jinba Ittai, un principio che guida la filosofia progettuale di Mazda.

La filosofia Kodo – Soul of Motion, adottata nel design della Mazda CX-80, rappresenta la fusione tra potenza e controllo. Jo Stenuit, Design Director di Mazda Motor Europe, afferma: “Non progettiamo semplicemente delle forme, diamo forma all’energia. La carrozzeria deve trasmettere la sensazione di essere pronta a muoversi con serena sicurezza. Come l’attimo prima che un acrobata lasci il trapezio.”

Mazda celebra l’armonia in movimento, dove l’eleganza, la forza e la precisione si combinano in un’esperienza di guida unica. Questo concetto va oltre il semplice movimento, incorporando la maestria artigianale per creare un equilibrio perfetto tra l’intenzione del guidatore e la risposta del veicolo. Si tratta di una pratica in continua evoluzione, volta a connettere non solo la tecnologia e l’uomo, ma anche a riflettere la calma, la consapevolezza e l’intenzione nel design automobilistico.