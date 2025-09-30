Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black

Published

Volvo Cars amplia la gamma Black Edition con la nuova Volvo EX30 Black Edition, una versione esclusiva del piccolo SUV 100% elettrico che, con il Model Year 2026, si arricchisce di dettagli unici e di un look total black, rafforzando la sua posizione tra i modelli elettrici più venduti in Italia.

La Volvo EX30 Black Edition si distingue per un’offerta più essenziale rispetto alle altre varianti della famiglia Black Edition. È infatti disponibile in un solo colore di carrozzeria, il raffinato Onyx Black, e con un unico rivestimento interno, l’Indigo in Tessuto e Nordico. A rendere immediatamente riconoscibile questa versione sono il frontale con l’iron mark Volvo in nero lucido, il portellone posteriore con logo in nero lucido e i badge distintivi delle motorizzazioni Extended Range e Twin Performance.

Sul piano estetico, la nuova EX30 Black Edition offre vetri posteriori oscurati e cerchi da 19” neri di serie con pneumatici 245/45 R19. Per chi desidera un tocco ancora più grintoso, sono disponibili in opzione i cerchi da 20” a cinque razze in nero lucido.

La nuova EX30 Black Edition viene proposta con i due livelli di allestimento Plus e Ultra, e resta fedele alla filosofia di ampia scelta che ha decretato il successo del modello. Le opzioni di propulsione comprendono tre varianti: Single Motor e Single Motor Extended Range da 200 kW (272 CV) e la più potente Twin Motor Performance da 315 kW (428 CV).

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’accessibilità. Le versioni Single Motor Plus e Single Motor Extended Range Plus rientrano infatti nei parametri previsti dagli ecoincentivi statali. Con un prezzo di listino che parte da 41.800 euro per la Single Motor Plus e da 43.370 euro per la Single Motor Extended Range Plus, i clienti possono beneficiare di un vantaggio fino a 11.000 euro, rendendo la nuova EX30 Black Edition una delle proposte più competitive sul mercato elettrico italiano.

La strategia rientra nel piano più ampio di Volvo di favorire la diffusione della mobilità elettrica. Anche la Volvo EX40 rientra tra i modelli compatibili con gli incentivi, ampliando così la gamma a disposizione dei clienti italiani.

La Volvo EX30 Black Edition può essere ordinata da subito in Italia e in altri mercati europei, in anticipo rispetto alle altre aree geografiche. La produzione inizierà a dicembre negli stabilimenti in Cina e nella fabbrica di Ghent in Belgio, a conferma della centralità del mercato europeo nella strategia di elettrificazione del marchio svedese.

Con l’arrivo della EX30, la gamma Black Edition diventa una vera e propria famiglia di modelli che, sul mercato italiano, comprende già il SUV intermedio XC60 nelle versioni plug-in e mild hybrid, la compatta elettrica EX40 e il SUV compatto XC40 mild hybrid.

Tradizionalmente disponibili esclusivamente in Onyx Black, le Black Edition hanno recentemente ampliato l’offerta cromatica (ad eccezione della EX30) con tre nuove tinte: Crystal White, Denim Blue e Vapour Grey, senza però perdere il carattere forte e l’eleganza tipica del design scandinavo firmato Volvo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Moda

Halloween e Pandora: il fascino dei gioielli che raccontano storie

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Moda

Coccinelle sostiene la ricerca AIRC con la mini bag Beat Generation

Tecnologia

Toyota Woven City:  inaugurata la Città del Futuro della Mobilità

Motori

Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black
KFC Roma via del Tritone

Società

KFC conquista Roma e inaugura il primo flagship store europeo

Tecnologia

Suunto rivoluziona l’avventura outdoor con il nuovo “Vertical 2”

Motori

I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

Motori

Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Tecnologia

Hankook presenta i nuovi concept al Design Innovation Day: sostenibilità e mobilità del futuro

Moda

DS Automobiles Stupisce la Paris Fashion Week con la Flotta Elettrica DS N°8

Sport

KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

Motori

Hyundai IONIQ 9 ottiene cinque stelle Euro NCAP

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Motori

BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

Motori

Xiaomi apre un centro europeo di R&D e Design per veicoli elettrici a Monaco di Baviera

Spettacolo

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Moda

MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina: la nuova collaborazione che fonde racing e lifestyle

Motori

Microlino presenta in anteprima internazionale la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Spesso, la perfezione sembra nascere senza sforzo, frutto di anni di dedizione e disciplina. Questo concetto è splendidamente rappresentato dalla schermitrice Inés Escudero e...

3 ore ago

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Con il suo design moderno e funzionale, il nuovo Yamaha TRICITY 125 si propone non come un semplice scooter, ma come un vero e...

3 ore ago

Motori

I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

FIAT ha partecipato al XVII Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, svoltosi a Bellano, sul suggestivo Lago di Como, dal 27 al 29...

6 ore ago

Motori

Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Il Festival Car 2025 ha trasformato per un giorno il borgo collinare di Moncalieri in un vero e proprio salotto dell’automobile. L’evento, riconosciuto dalla...

6 ore ago