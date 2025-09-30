Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black

Volvo Cars amplia la gamma Black Edition con la nuova Volvo EX30 Black Edition, una versione esclusiva del piccolo SUV 100% elettrico che, con il Model Year 2026, si arricchisce di dettagli unici e di un look total black, rafforzando la sua posizione tra i modelli elettrici più venduti in Italia.

La Volvo EX30 Black Edition si distingue per un’offerta più essenziale rispetto alle altre varianti della famiglia Black Edition. È infatti disponibile in un solo colore di carrozzeria, il raffinato Onyx Black, e con un unico rivestimento interno, l’Indigo in Tessuto e Nordico. A rendere immediatamente riconoscibile questa versione sono il frontale con l’iron mark Volvo in nero lucido, il portellone posteriore con logo in nero lucido e i badge distintivi delle motorizzazioni Extended Range e Twin Performance.

Sul piano estetico, la nuova EX30 Black Edition offre vetri posteriori oscurati e cerchi da 19” neri di serie con pneumatici 245/45 R19. Per chi desidera un tocco ancora più grintoso, sono disponibili in opzione i cerchi da 20” a cinque razze in nero lucido.

La nuova EX30 Black Edition viene proposta con i due livelli di allestimento Plus e Ultra, e resta fedele alla filosofia di ampia scelta che ha decretato il successo del modello. Le opzioni di propulsione comprendono tre varianti: Single Motor e Single Motor Extended Range da 200 kW (272 CV) e la più potente Twin Motor Performance da 315 kW (428 CV).

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’accessibilità. Le versioni Single Motor Plus e Single Motor Extended Range Plus rientrano infatti nei parametri previsti dagli ecoincentivi statali. Con un prezzo di listino che parte da 41.800 euro per la Single Motor Plus e da 43.370 euro per la Single Motor Extended Range Plus, i clienti possono beneficiare di un vantaggio fino a 11.000 euro, rendendo la nuova EX30 Black Edition una delle proposte più competitive sul mercato elettrico italiano.

La strategia rientra nel piano più ampio di Volvo di favorire la diffusione della mobilità elettrica. Anche la Volvo EX40 rientra tra i modelli compatibili con gli incentivi, ampliando così la gamma a disposizione dei clienti italiani.

La Volvo EX30 Black Edition può essere ordinata da subito in Italia e in altri mercati europei, in anticipo rispetto alle altre aree geografiche. La produzione inizierà a dicembre negli stabilimenti in Cina e nella fabbrica di Ghent in Belgio, a conferma della centralità del mercato europeo nella strategia di elettrificazione del marchio svedese.

Con l’arrivo della EX30, la gamma Black Edition diventa una vera e propria famiglia di modelli che, sul mercato italiano, comprende già il SUV intermedio XC60 nelle versioni plug-in e mild hybrid, la compatta elettrica EX40 e il SUV compatto XC40 mild hybrid.

Tradizionalmente disponibili esclusivamente in Onyx Black, le Black Edition hanno recentemente ampliato l’offerta cromatica (ad eccezione della EX30) con tre nuove tinte: Crystal White, Denim Blue e Vapour Grey, senza però perdere il carattere forte e l’eleganza tipica del design scandinavo firmato Volvo.