ASSOGOMMA: da domani via libera al cambio gomme

Da domani, 15 aprile 2025, si apre ufficialmente il periodo per effettuare la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi.

La normativa vigente stabilisce che il cambio gomme deve essere completato entro e non oltre il 15 maggio. Questo termine ultimo è cruciale per tutti coloro che montano pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore rispetto a quanto indicato sulla propria carta di circolazione. Tali pneumatici, non conformi per la stagione calda, devono imperativamente essere sostituiti per evitare sanzioni.

Il passaggio agli pneumatici estivi non è semplicemente un adempimento burocratico, ma una scelta fondamentale per la sicurezza stradale. Le gomme estive sono progettate per offrire prestazioni ottimali con temperature superiori ai 7°C, garantendo una migliore aderenza sia sull’asfalto asciutto che bagnato. Questo si traduce in spazi di frenata ridotti e maggiore stabilità del veicolo, contribuendo significativamente alla sicurezza di guidatore, passeggeri e altri utenti della strada.

Oltre alla sicurezza, l’utilizzo di pneumatici estivi durante la stagione calda comporta anche vantaggi in termini di efficienza del veicolo. La mescola e il disegno del battistrada delle gomme estive sono studiati per ridurre la resistenza al rotolamento, con conseguente diminuzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.

Un ulteriore beneficio derivante dall’utilizzo degli pneumatici corretti per la stagione è la minore usura degli pneumatici stessi. Utilizzare gomme invernali con temperature elevate può accelerarne il deterioramento, riducendone la durata e compromettendone le prestazioni.

Le Associazioni dei Produttori e dei Rivenditori di Pneumatici rivolgono un appello a tutti i conducenti affinché non attendano gli ultimi giorni utili per effettuare il cambio gomme. È consigliabile rivolgersi a professionisti del settore per un controllo completo dello stato degli pneumatici e per un servizio di sostituzione eseguito nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Il suggerimento finale delle associazioni è di affidarsi sempre ad un rivenditore specialista di pneumatici, in grado di fornire la consulenza più appropriata e garantire un montaggio corretto e sicuro.