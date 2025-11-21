Connect with us

ATARDE porta le sue canzoni “a riva”: il “Risacca Tour” parte da Roma

Un viaggio intimo tra corde di chitarra, nuove canzoni e la voglia di mettersi in ascolto. ATARDE torna sul palco con un mini tour acustico che attraverserà quattro città italiane – Roma, Milano, Bologna e Ancona – per presentare in anteprima i brani del suo primo album, in uscita nel 2026. Il “Risacca Tour” sarà un esperimento dal vivo, un laboratorio aperto dove il pubblico potrà non solo ascoltare ma anche partecipare al processo creativo dell’artista.

A volte basta spogliarsi di tutto per ritrovare la direzione. È da questa consapevolezza che nasce l’idea del tour: “A volte basta una chitarra, quattro città e qualche sguardo nuovo per capire davvero dove stanno andando le proprie canzoni.” Nessun effetto speciale, solo autenticità e quel tono ironico e timido che contraddistingue ATARDE sin dagli esordi.

Durante i concerti verranno distribuiti piccoli fogli su cui gli spettatori potranno lasciare impressioni e suggerimenti. L’artista li raccoglierà a fine serata come frammenti di ispirazione, per trasformarli in parte del percorso che porterà all’album. Un gesto semplice che apre un dialogo diretto con chi ascolta, rendendo il pubblico protagonista.

Il calendario del “Risacca Tour” prevede quattro appuntamenti:
SABATO 22 NOVEMBRE a Roma, Pierrot Le Fou (h 18.30);
DOMENICA 23 NOVEMBRE a Milano, Santeria Paladini (h 20.30);
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE a Bologna, Gallery16 (h 21.00);
DOMENICA 30 NOVEMBRE ad Ancona, Zucchero a Velò (h 11.30).

Il tour rappresenta una tappa importante nel percorso artistico di ATARDE, una finestra aperta su un progetto in evoluzione. “Risacca” non è soltanto un titolo, ma un’immagine poetica: un ritorno a riva, con canzoni che cercano ancora la propria forma definitiva, come onde che riportano a riva nuove storie e nuove sonorità.

Classe 2001, ATARDE scrive canzoni che mescolano introspezione e quotidianità, fondendo indie italiano e influenze internazionali. Dopo gli inizi con cover e brani autoprodotti su SoundCloud, nel 2021 firma come autore per Universal Publishing e pubblica il disco “Difetti di Forma” con Pezzi Dischi/Island Universal, anticipato dai singoli “loml”, “bulbi” e “città”. Nel 2023 esce una versione ampliata dell’album, mentre il 2024 vede il lancio del brano electro pop “muschio” e dell’EP “dubbi anthem”.

Nel 2025 ATARDE torna con il singolo “no, non mi va” e partecipa come autore all’album di Mecna “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” con due tracce di forte impatto. La sua musica continua a esplorare un universo polifonico, sfocato e nostalgico, dove melodia e parola si incontrano tra sogno e realtà.

 

