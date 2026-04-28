ATEEZ al Rock in Roma 2026: unica data italiana all'Ippodromo delle Capannelle

L'edizione 2026 del Rock in Roma si prepara a ospitare il debutto di una delle band K-pop più amate a livello internazionale: gli ATEEZ. Il gruppo sudcoreano si esibirà per la prima volta nella Capitale l'8 luglio presso l'Ippodromo delle Capannelle, in un evento unico per l'Italia che promette spettacolo e grande energia.

Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho daranno vita a uno show imperdibile, accompagnati da una line up dinamica di artisti di supporto. La loro presenza a uno dei festival musicali estivi più prestigiosi d'Italia rappresenta un momento chiave per la crescita del K-pop nel nostro Paese e in tutta Europa.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 1 maggio sui canali ufficiali e nei punti vendita autorizzati. L'attesa per questa data è già altissima: gli ATEEZ sono famosi per performance cariche di energia, coreografie di livello mondiale e una fanbase globale in costante espansione. Il gruppo - che ha conquistato il mondo sin dal debutto nell'ottobre 2018 - si è rapidamente affermato come protagonista di primo livello grazie a spettacoli che fondono un'estetica visiva potente a una vasta gamma di generi musicali, creando un'esperienza completamente immersiva.

L'universo narrativo degli ATEEZ si sviluppa attraverso le serie TREASURE, FEVER, THE WORLD e GOLDEN HOUR, combinando storytelling concettuale e musica che riesce a risuonare profondamente con la loro generazione. Sono vere superstars globali, con milioni di copie vendute, nomination agli American Music Awards, vittorie agli iHeartRadio Music Awards e successi nelle classifiche di Billboard.

L'appuntamento dell'8 luglio a Rock in Roma sarà un'occasione irripetibile per tutti gli appassionati di musica e K-pop; l'arrivo degli ATEEZ in Italia segna un passaggio significativo per il genere e la scena live internazionale.