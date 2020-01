Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack ora disponibile per Ps4, Switch e PC

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono felici di annunciare che Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack è ora disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®. La trilogia amata dai fan include: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX e Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, e questi titoli sono venduti singolarmente o raggruppati in un ‘Deluxe Pack’ speciale contenente tutti e tre i giochi a un prezzo scontato.

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX è il primo titolo della serie. Ambientato nel mondo di Dusk: un continente ormai in deterioramento che in passato aveva conosciuto il grande potere dell’alchimia. Giocando nei panni di una giovane erborista, Ayesha Altugle, i giocatori intraprenderanno un viaggio per imparare i segreti dell’alchimia e dei fiori luminosi utili a riportare indietro la sorella scomparsa di Ayesha, Nio.

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX, il secondo titolo della serie di Dusk, è ambientato quattro anni dopo il viaggio di Ayesha. Segue le gesta di Escha Malier, un’alchimista che usa l’alchimia antica, e Logix ‘Logy’ Fiscario, alchimista che studia l’alchimia contemporanea. Lavorando insieme nel Development Department, le due scoprono il mistero del Dusk.

Il terzo e ultimo titolo della trilogia, Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, è ambientato sei anni dopo l’avventura di Escha & Logy. Il gioco ha come protagoniste Shallistera Argo, una ragazza con un’importante missione, e Shallotte Elminus, una ragazza che fa amicizia con Shallistera, ma ha ambizioni nascoste. I segreti del Dusk saranno sbloccabili via via che le ragazze fanno amicizia.

Ogni titolo della trilogia contiene tutti i DLC pubblicati in precedenza tra cui: nuovi scenari, nuovi membri del party, boss, dungeon e costumi aggiuntivi e accessori extra. Oltre a sfruttare l’hardware di sistema migliorato per offrire grafica ad alta risoluzione e nuovi miglioramenti del gameplay e della qualità della vita, come la possibilità di avanzare rapidamente nelle battaglie e correre più velocemente negli overworld, i giocatori saranno in grado di immergersi nella terra del Dusk nella più completa trilogia mai pubblicata fino ad oggi.

