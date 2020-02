Athena, Troy Lee Designs presenta il nuovo Casco Downhill D4

Troy Lee Designs, marchio distribuito in Italia da Athena, presenta l’attesissimo D4, la nuova versione del già celebre casco D3, più performante che mai, progettato per chi pratica downhill, freeride e BMX. Da quando la linea di caschi Daytona è stata introdotta nel 1996, il brand ha collezionato una serie di successi grazie al mix di innovazione e stile che contraddistinguono sin dagli esordi i caschi Troy Lee Designs.

Dopo una lunga serie di successi per i piloti che lo indossano durante le competizioni, Daytona è pronto a conquistare nuovi traguardi con il D4, l’ultima versione che promette di fregiarsi del titolo di casco migliore di tutti i tempi. Il D4 nasce per soddisfare professionisti e appassionati di gravity e BMX grazie ai materiali che lo compongono, al suo design ricercato e alla sua innovazione tecnologica.

Tra le diverse caratteristiche del nuovo casco, spiccano il sistema di protezione MIPS C2 – che nella versione precedente era presente solo su alcuni modelli, e il Collarbone Suspension System, un inserto speciale in EPP all’altezza delle clavicole studiato per far sì che la forza e la pressione derivanti da eventuali impatti sulle spalle si distribuiscano in modo uniforme, anziché concentrarsi in un unico punto. D4 assicura una elevata ventilazione, grazie alla presa d’aria frontale, mentre l’imbottitura interna è in X-Static – XT2, materiali speciali traspiranti, antiodore e antimicrobici. Il casco offre inoltre la possibilità di poter sganciare in modo veloce i guanciali per facilitare le operazioni di soccorso.

Il nuovo casco si presenta in due versioni, Carbon e Composite

Il modello Troy Lee Designs D4 Carbon è dotato di calotta esterna realizzata in fibra di carbonio speciale TeXtreme® Spread Tow, che lo rende leggerissimo – solo 1.000 gr – senza comprometterne la resistenza. È disponibile in sei varianti colore: Mirage Navy/White, SRAM Black/Red, Slash Black/White e Slash Black/Yellow, Freedom 2.0 Black/Red e Stealth Black/Silver.

Il modello Troy Lee Designs D4 Composite è realizzato in fibra di vetro aerospaziale, solo 1.050 gr di peso, ed è disponibile in 5 versioni colore: Mirage Black/Silver, Slash Black/Silver e Slash Orange/Black, Freedom 2.0 Blue/Red/White e Stealth Black/Grey.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0