Atomic celebra il freeski a Livigno con Chris Benchetler e oltre 400 appassionati

Un'atmosfera di energia e condivisione ha animato il Mottolino di Livigno il 25 aprile, dove Atomic ha riunito più di 400 appassionati per una giornata dedicata al freeski e alla community internazionale dello sport.

Nel cuore dello Snowpark, già celebre per aver ospitato le prove freestyle dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, si sono susseguite spettacolari sessioni di Big Air Jam e l'attesa Pozza Slash, la più alta d'Italia, in una cornice che ha esaltato l'innovazione e la passione per il freeski.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità esclusiva di testare in anteprima la collezione 2026-27 di Atomic, con la nuova Bent Series protagonista degli stand e delle prove sul campo. La giornata si è distinta non solo per l'agonismo e la tecnica, ma anche per lo spirito di condivisione che unisce gli amanti di questa disciplina.

Nel pomeriggio, l'Headquarter Mottolino ha ospitato un momento imperdibile con Chris Benchetler, leggenda mondiale del freeski, che ha incontrato la community al Bent Museum e ha partecipato alla première del film "Mountains of the Moon". La presenza di Benchetler ha rappresentato un simbolo dell'approccio creativo, innovativo e comunitario che oggi caratterizza il mondo freeski.

"Essere qui a Livigno al Mottolino è qualcosa di speciale. C'è un'energia autentica, una community che vive il freeski con passione e creatività. Eventi come questo sono fondamentali perché uniscono persone, idee e visioni diverse, permettendoci di continuare a far evolvere lo sport. Per me il freeski è espressione, è arte ed è incredibile vedere quanto questo spirito sia vivo qui in Italia", ha dichiarato Benchetler davanti a un pubblico entusiasta.

L'iniziativa ha consolidato il ruolo di Atomic come partner tecnico di riferimento per il freestyle e ha sottolineato l'importanza crescente di Livigno come punto di incontro internazionale per le nuove generazioni di atleti e appassionati.