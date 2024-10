Audi A6 e-tron: si completa la gamma delle Avant e Sportback a elettroni

Audi continua a tracciare la strada verso l’elettrificazione totale con il lancio delle nuove versioni del suo primo modello full electric nei formati Sportback e Avant. A luglio, il marchio dei quattro anelli aveva già svelato le versioni “performance” da 381 CV e la sportivissima Audi S6 e-tron, con ben 551 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Ora, la gamma si espande ulteriormente con l’introduzione di varianti entry level e modelli a trazione posteriore e quattro a trazione integrale elettrica, offrendo opzioni adatte a una vasta gamma di clienti.

La versione entry level “e-tron” è dotata di un motore elettrico al posteriore e di una batteria da 83 kWh (75,8 kWh netti), con un’autonomia che può arrivare a 627 chilometri WLTP nella configurazione Sportback e fino a 598 chilometri WLTP per la versione Avant. Questi numeri sono possibili grazie a un’aerodinamica eccezionale, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,21, il miglior valore mai registrato nella storia di Audi. Per quanto riguarda la ricarica, la capacità di ricarica rapida in DC da 225 kW consente di ottenere 260 chilometri di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione HPC.

La Audi A6 e-tron quattro, con la sua batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti), offre prestazioni ancora più elevate. Il modello è equipaggiato con un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sull’asse posteriore e un motore asincrono (ASM) sull’avantreno, capaci di erogare rispettivamente 580 Nm e 275 Nm di coppia. Questo powertrain combinato garantisce una potenza massima di 462 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e una velocità massima autolimitata di 210 km/h.

Le capacità di ricarica della Audi A6 e-tron quattro si spingono ancora oltre, con una potenza in DC fino a 270 kW che consente di ripristinare 290 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. Lo stato di carica della batteria (SoC) passa dal 10% all’80% in appena 21 minuti, grazie anche alla gestione termica predittiva. Inoltre, il sistema Plug & Charge e l’e-tron trip planner semplificano ulteriormente la vita dei conducenti, permettendo di pianificare i viaggi con facilità, indicando le ricariche necessarie per raggiungere la destinazione.

Con un’autonomia di 716 chilometri WLTP per la Sportback e di 685 chilometri WLTP per la versione Avant, la Audi A6 e-tron quattro stabilisce nuovi standard nel segmento delle premium full electric a trazione integrale. Questi modelli si distinguono non solo per le prestazioni ma anche per un livello di digitalizzazione avanzato, come il palcoscenico digitale nell’abitacolo, il comando vocale integrato con intelligenza artificiale e i retrovisori esterni virtuali di seconda generazione.

Le nuove Audi A6 e-tron e Audi A6 e-tron quattro sono certificate carbon neutral, in linea con l’intera offerta full electric di Audi in Europa, una caratteristica che le distingue sul mercato. Gli allestimenti disponibili includono Business, Business Advanced e S line edition, con prezzi a partire da 65.500 euro per la Sportback e 68.000 euro per la Avant. Le versioni quattro avranno un listino che parte da 79.500 euro per la Sportback e 82.000 euro per l’Avant.

Le vetture saranno disponibili nelle concessionarie italiane a partire dal primo trimestre del 2025, pronte a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più orientata verso la mobilità elettrica di alto livello.