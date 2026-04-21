Audi RS 5 e innovazione ibrida protagoniste alla Milano Design Week 2026

Audi si conferma protagonista alla Milano Design Week 2026, portando alla ribalta l'innovazione tecnologica e il design d'avanguardia. L'azienda accoglie il pubblico di Portrait Milano fino al 26 aprile con un doppio evento esclusivo: l'anteprima nazionale della nuova Audi RS 5 e la presentazione per la prima volta in Italia della monoposto di Formula 1 Audi R26.



La tecnologia ibrida Audi si presenta come punto di riferimento nell'universo delle alte prestazioni, fondendo elettrificazione e sportività grazie alla prestigiosa vetrina della Formula 1. Queste due vetture incarnano l'impegno del marchio nella costante ricerca dell'eccellenza tecnica, evidenziando l'approccio visionario e sostenibile verso la mobilità del futuro.



Al centro dell'esperienza proposta da Audi c'è l'installazione Origin, una collaborazione con gli Zaha Hadid Architects che invita i visitatori a fermarsi e riflettere sul proprio rapporto con le origini in un contesto urbano caratterizzato da frenesia e stimoli continui. Origin interpreta i principi della nuova filosofia di design Audi - chiarezza, tecnicità, intelligenza ed emozione - in un'esperienza architettonica immersiva, pensata per invitare i visitatori a riflettere, rallentare e riconnettersi con ciò che conta davvero.



Il design si conferma così ponte tra prodotto, tecnologia, arte e società, consolidando Audi come realtà capace di plasmare la mobilità attraverso prestazioni elettrificate e la partecipazione ai massimi livelli del motorsport. L'iniziativa alla Milano Design Week rafforza il ruolo culturale di Audi e il legame tra estetica, innovazione e sostenibilità nell'automotive.