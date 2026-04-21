Audioslave: Out Of Exile arriva in liquid vinyl per la prima volta dal 12 giugno 2026

Out Of Exile, il secondo album degli Audioslave, arriva per la prima volta in liquid vinyl dal 12 giugno 2026, offrendo ai fan un'occasione unica di rivivere un classico degli anni 2000 in una veste inedita. Universal Music annuncia la nuova edizione rimasterizzata da Levi Seitz di Black Belt Mastering, disponibile sia in vinile nero 180g standard sia nella speciale versione in liquid vinyl nero ispirata all'iconica copertina, proposta in tiratura limitata.



L'album, originariamente uscito nel maggio 2005, ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 e ha ottenuto il Disco di Platino negli Stati Uniti. La band univa la voce e la scrittura distintiva di Chris Cornell all'energia di Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk dei Rage Against The Machine, creando un sound inconfondibile tra hard rock e riflessione personale.



Tra i brani di spicco spicca Doesn't Remind Me, candidato ai Grammy Awards come Miglior Performance Hard Rock, insieme a Be Yourself, primo in classifica nella Mainstream Rock di Billboard. Chris Cornell descrisse Out Of Exile come il suo lavoro più personale, frutto di una nuova consapevolezza e chiarezza, maturate dopo un periodo di crescita personale e familiare. Le canzoni, nate da questo nuovo equilibrio, emergono per autenticità e intensità, segnando anche un'evoluzione artistica per tutta la band.



Nel corso del 2005, gli Audioslave presentarono dal vivo alcuni brani del disco durante uno storico concerto gratuito all'aperto a Cuba, davanti a oltre 70.000 persone, diventando il primo gruppo rock americano a esibirsi sul suolo cubano. Un evento immortale, successivamente pubblicato nel DVD Live In Cuba.



L'album manterrà la sua tracklist originale, con brani come Your Time Has Come, Out Of Exile, Drown Me Slowly, Heaven's Dead, The Worm, Man Or Animal, Yesterday To Tomorrow, Dandelion, #1 Zero e The Curse, distribuiti su due LP.



Dopo oltre vent'anni dalla sua pubblicazione, Out Of Exile continua a colpire pubblico e critica per la sua forza e sincerità: ora gli amanti del rock potranno riscoprirlo grazie a questa raffinata edizione vinilica, capace di impreziosire qualsiasi collezione.