Automobili Lamborghini: al Museo arriva “The Industrial Perspective”

Il Museo Automobili Lamborghini si conferma un polo attrattivo di primaria importanza per gli appassionati di motori, design e cultura automobilistica, registrando nel 2024 un record di 172.000 visitatori, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente. Forte del successo delle celebrazioni per il suo 60° anniversario e della mostra “Dreamaway – Lamborghini through the eyes of the world”, il Museo arricchisce ulteriormente la sua offerta culturale con l’inaugurazione della nuova esposizione fotografica monografica “The Industrial Perspective” dell’artista italiana Lucrezia Roda.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto del World Art Day del 15 aprile, sottolinea il costante impegno del Museo nel promuovere il dialogo tra arte, industria e il territorio circostante. Lucrezia Roda, fotografa classe 1992 con una solida formazione in fotografia teatrale, ha trasferito il suo approccio scenografico nell’esplorazione del mondo industriale, elevandolo a soggetto centrale della sua ricerca artistica.

La mostra “The Industrial Perspective”, allestita in sinergia con le iconiche vetture che hanno fatto la storia della Casa di Sant’Agata Bolognese, conduce i visitatori in un viaggio immersivo attraverso ambienti industriali spesso inaccessibili. Cuore dell’esposizione sono le immagini inedite della Manifattura Lamborghini tratte dalla serie “INSIDE LAMBORGHINI” (2023), affiancate da una selezione di scatti realizzati in altre significative realtà produttive italiane.

La narrazione visiva si sviluppa attraverso accostamenti cromatici e semantici, creando inaspettate connessioni tra forme, luci, texture e atmosfere di contesti industriali diversi. Il dialogo tra le fotografie genera una tensione visiva che esalta la peculiarità dei luoghi ritratti, sia per contrasto che per affinità, mentre il titolo di ogni opera ne suggerisce l’essenza. Le superfici materiche, le cromie vivide e la composizione rigorosa degli scatti concorrono a definire un linguaggio visivo che narra l’identità, la funzione e la bellezza intrinseca del mondo industriale. Ogni immagine si lega alle altre per assonanza o dissonanza, costruendo un racconto che trascende la semplice rappresentazione visiva e invita lo spettatore a reinterpretare il paesaggio industriale con una prospettiva inedita.

L’affinità tra il marchio Lamborghini e il mondo dell’arte rappresenta un elemento distintivo del brand. Con “The Industrial Perspective”, il Museo Automobili Lamborghini rinnova questa vocazione, approfondendo la dimensione estetica e concettuale del processo produttivo automobilistico. Situato nel cuore di Sant’Agata Bolognese, il Museo si configura come uno spazio dinamico e in continua evoluzione, dove la prestigiosa eredità del marchio si intreccia con nuove forme di espressione culturale, ospitando, accanto alle sue vetture storiche, esposizioni temporanee che ampliano la narrazione del brand attraverso l’arte, il design e l’innovazione.