Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Avvocato Ligas”: Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Published

Un tribunale come palcoscenico e un avvocato capace di catalizzare ogni sguardo. È “Avvocato Ligas”, il nuovo Sky Original che segna l’arrivo del primo legal drama targato Sky, con Luca Argentero nel ruolo del protagonista. La serie, diretta da Fabio Paladini e scritta da Federico Baccomo insieme a Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, sarà disponibile dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport e News di Sky Italia; Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia; Nicola e Marco De Angelis, co-CEO di Fabula Pictures, insieme al cast composto da Luca Argentero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno, oltre al regista Fabio Paladini e allo headwriter Federico Baccomo.

Tratto da Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, in uscita in libreria con Corbaccio il 3 marzo, il progetto nasce come una storia di caduta e riscatto. Ligas è descritto come un personaggio affascinante ma controverso: una rockstar del Tribunale di Milano, brillante e fuori dagli schemi, costretto a confrontarsi con le conseguenze di uno scandalo che distrugge la sua carriera.

“Avvocato Ligas” è una produzione Sky Studios e Fabula Pictures. Oltre a Luca Argentero, il cast vede la presenza di Marina Occhionero nel ruolo di Marta Carati, giovane praticante piena di ambizioni; Barbara Chichiarelli nei panni di Annamaria; Gaia Messerklinger in quello di Laura; e Flavio Furno come Paolo, amico e collega di Ligas.

Durante la presentazione sono state diffuse alcune clip in anteprima che hanno fornito il tono intenso della serie: confronti serrati tra le figure principali, momenti di tensione familiare e sguardi che tradiscono la complessità emotiva dei personaggi. Scene che fanno intravedere la profondità del racconto, tra drammi personali e battaglie legali sullo sfondo di una Milano elegante ma spietata.

L’attenzione dei produttori, di Sky Studios e di Fabula Pictures, si concentra sulla costruzione di un personaggio di grande carisma, capace di incarnare la contraddizione tra genio e fragilità. Ligas non è solo un avvocato, ma l’emblema di chi deve ricostruire la propria identità dopo aver perso tutto, in una trama che mescola pathos, realismo e ironia.

“Avvocato Ligas” promette di inaugurare una nuova stagione per la serialità italiana, portando sul piccolo schermo un genere finora poco esplorato nel panorama nazionale: il legal drama. Con un protagonista dal forte impatto e una scrittura accurata, il progetto punta a unire intrattenimento e riflessione, mostrando il diritto e la giustizia come specchi delle passioni umane.

Dal 6 marzo, il pubblico potrà scoprire quale verità si nasconde dietro il volto dell’uomo che, da rockstar del foro, dovrà risalire la china per tornare ad essere sé stesso: L’avvocato Ligas.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Salmo annuncia il ritorno live in Europa: nove date per il Tour 2026

Senza categoria

Fiat e Fiat Professional consolidano la leadership in Italia: immatricolazioni in forte crescita a febbraio

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid: viaggio a Vallauris tra design e arte della ceramica

Motori

Renault Austral E-Tech Series: una gamma esclusiva per l’Italia

Spettacolo

“Avvocato Ligas”: Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Motori

YAMAHA accende l’emozione a Motodays 2026: R9 finalista al premio Moto Europa 2026

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Salmo annuncia il ritorno live in Europa: nove date per il Tour 2026

Un altro anno tutto dedicato alla musica dal vivo per Salmo. Dopo un 2025 chiuso con una travolgente serie di concerti europei, l’artista sardo...

13 ore ago

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, ma l’eco musicale del palco dell’Ariston continua a risuonare su Spotify, confermando la piattaforma...

16 ore ago

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Kid Yugi continua la sua scalata nel panorama musicale italiano, confermandosi per la quarta settimana consecutiva alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ degli album...

1 giorno ago

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

A Milano si rinnova l’appuntamento con GERMI’N’JAZZ, la rassegna nata dalla collaborazione tra Manuel Agnelli e Paolo Fresu, che martedì 3 marzo alle ore...

2 giorni ago