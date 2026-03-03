“Avvocato Ligas”: Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Un tribunale come palcoscenico e un avvocato capace di catalizzare ogni sguardo. È “Avvocato Ligas”, il nuovo Sky Original che segna l’arrivo del primo legal drama targato Sky, con Luca Argentero nel ruolo del protagonista. La serie, diretta da Fabio Paladini e scritta da Federico Baccomo insieme a Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco, sarà disponibile dal 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport e News di Sky Italia; Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia; Nicola e Marco De Angelis, co-CEO di Fabula Pictures, insieme al cast composto da Luca Argentero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno, oltre al regista Fabio Paladini e allo headwriter Federico Baccomo.

Tratto da Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, in uscita in libreria con Corbaccio il 3 marzo, il progetto nasce come una storia di caduta e riscatto. Ligas è descritto come un personaggio affascinante ma controverso: una rockstar del Tribunale di Milano, brillante e fuori dagli schemi, costretto a confrontarsi con le conseguenze di uno scandalo che distrugge la sua carriera.

“Avvocato Ligas” è una produzione Sky Studios e Fabula Pictures. Oltre a Luca Argentero, il cast vede la presenza di Marina Occhionero nel ruolo di Marta Carati, giovane praticante piena di ambizioni; Barbara Chichiarelli nei panni di Annamaria; Gaia Messerklinger in quello di Laura; e Flavio Furno come Paolo, amico e collega di Ligas.

Durante la presentazione sono state diffuse alcune clip in anteprima che hanno fornito il tono intenso della serie: confronti serrati tra le figure principali, momenti di tensione familiare e sguardi che tradiscono la complessità emotiva dei personaggi. Scene che fanno intravedere la profondità del racconto, tra drammi personali e battaglie legali sullo sfondo di una Milano elegante ma spietata.

L’attenzione dei produttori, di Sky Studios e di Fabula Pictures, si concentra sulla costruzione di un personaggio di grande carisma, capace di incarnare la contraddizione tra genio e fragilità. Ligas non è solo un avvocato, ma l’emblema di chi deve ricostruire la propria identità dopo aver perso tutto, in una trama che mescola pathos, realismo e ironia.

“Avvocato Ligas” promette di inaugurare una nuova stagione per la serialità italiana, portando sul piccolo schermo un genere finora poco esplorato nel panorama nazionale: il legal drama. Con un protagonista dal forte impatto e una scrittura accurata, il progetto punta a unire intrattenimento e riflessione, mostrando il diritto e la giustizia come specchi delle passioni umane.

Dal 6 marzo, il pubblico potrà scoprire quale verità si nasconde dietro il volto dell’uomo che, da rockstar del foro, dovrà risalire la china per tornare ad essere sé stesso: L’avvocato Ligas.