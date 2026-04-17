Baglioni e il GrandTour: Sicilia protagonista tra arte, musica e riconoscimenti

Claudio Baglioni torna protagonista in Sicilia con un evento speciale nella suggestiva Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'incontro intitolato "Il GrandTour abbraccia le bellezze del patrimonio storico di Sicilia. Claudio Baglioni dialoga con gli studenti di arte e di musica di Palermo" ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e di numerosi studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Alessandro Scarlatti.



Al centro della giornata il progetto musicale "GrandTour LA VITA È ADESSO", culmine delle celebrazioni per i 40 anni dell'album più venduto nella storia della musica italiana: "LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE". Il GrandTour, previsto tra la fine di giugno e metà settembre 2026, toccherà 40 dei più affascinanti luoghi all'aperto d'Italia. Sicilia sarà regione protagonista: il 23 e 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 26 e 27 luglio alla Live Arena di Agrigento, il 28 e 29 luglio al Teatro Di Verdura di Palermo e il 31 luglio e 1º agosto al Teatro Antico di Taormina.



Proprio in Sicilia il viaggio di Baglioni ha avuto il suo debutto, con un'anteprima nazionale assoluta a Lampedusa il 27 settembre 2025, in una terra dal significato unico nella vita dell'artista.



L'evento palermitano è stato moderato dalla giornalista Marina Mistretta, con i saluti del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno. Presenti anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, il vice sindaco di Siracusa Edgardo Bandiera e il vice sindaco di Taormina Alessandra Cullurà, tutti rappresentanti delle città coinvolte nel GrandTour.



Durante l'incontro, Baglioni ha avviato un dialogo intenso e ispirato con gli studenti di arte e musica, ricevendo due riconoscimenti speciali: il volume dedicato alla storia del Conservatorio di Palermo e un'incisione raffigurante un hidalgo. Il sindaco Lagalla ha poi conferito a Baglioni la medaglia della Città di Palermo e il volume dedicato al 400° Festino di Santa Rosalia, riconoscendo all'artista il merito di aver raccontato la bellezza in tutte le espressioni, unendo musica, parola e memoria, e di aver mantenuto un profondo legame con la Sicilia.



Il sindaco di Agrigento ha consegnato la Targa Tempio della Valle dei Templi e il volume di Agrigento, Capitale italiana della Cultura, definendo Baglioni "voce autentica e interprete straordinario della musica italiana, capace di risuonare tra le pietre eterne della Valle dei Templi".



Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, ha regalato all'artista una riproduzione della Porta d'Europa, affermando: "Non è un caso che il Grand Tour 'La vita è adesso' abbia scelto proprio Lampedusa per la sua anteprima nazionale. Perché Lampedusa non è soltanto un luogo geografico: è un punto d'incontro, un orizzonte, una soglia. È un luogo dove le storie arrivano dal mare, dove il mare unisce prima ancora che dividere, dove ogni giorno si misura il valore dell'umanità. La musica, come il mare, attraversa confini. E la musica di Claudio Baglioni ha fatto questo per decenni anche a Lampedusa con il festival O Scià: ha unito generazioni, ha raccontato la vita, ha dato voce alle emozioni più profonde".



Anche Siracusa e Taormina hanno voluto celebrare Baglioni con doni simbolici: il vice sindaco di Siracusa ha consegnato un quadro in papiro del Teatro Greco, sottolineando come "la musica del Maestro intrecci note ed emozioni in una trama unica e senza tempo", mentre il vice sindaco di Taormina ha offerto una ceramica celebrativa con una pergamena di omaggio all'artista.



Baglioni ha ripercorso il suo lungo rapporto con la Sicilia, iniziato negli anni Settanta, ricordando il valore inestimabile di questa terra e dichiarando: "Questo è un territorio unico... una mescolanza di esperienze umane ineguagliabile. La parola 'bellezza' la nominiamo tanto e spesso, ma il più delle volte finisce per sembrare qualcosa che è lontano da noi... Non ci facciamo più caso, ma siamo davvero dei privilegiati già soltanto per il fatto di essere nati, aver vissuto e camminare ogni giorno in mezzo a tanta magnificenza, splendore e armonia".



Il GrandTour di Claudio Baglioni si conferma così un viaggio attraverso musica, memoria e patrimonio culturale che vede la Sicilia al centro, celebrando la bellezza e l'identità dell'isola nei luoghi simbolo della sua storia millenaria.