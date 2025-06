Bandai Namco lancia TAMAGOTCHI PLAZA su Nintendo Switch 2

Bandai Namco Entertainment Europe ha recentemente annunciato l’uscita di TAMAGOTCHI PLAZA, il nuovo titolo della celebre serie TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP. Il gioco arriverà il 27 giugno 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori l’opportunità di immergersi in un’esperienza di gioco unica e coinvolgente.

In TAMAGOTCHI PLAZA, i giocatori vestiranno i panni dei negozianti a Tamahiko Town, interagendo con oltre 100 Tamagotchi differenti. Sarà possibile aprire, personalizzare e far crescere una dozzina di negozi diversi, migliorando così la propria reputazione all’interno della cittadina. Una delle caratteristiche più interessanti della versione del gioco per Nintendo Switch 2 è l’accesso esclusivo a tre negozi inediti, utilizzabili con i controller in modalità “mouse” della nuova console.

Questi negozi esclusivi includono il Sushi Shop, dove i giocatori dovranno impugnare i Joy-Con 2 come se stessero preparando il sushi per servire delizie ai clienti. Nel negozio di Shuriken, i giocatori potranno mostrare le loro abilità di lancio delle stelle ninja, mentre nel negozio combinato di Sushi Shuriken sarà richiesta velocità e precisione per preparare e consegnare rapidamente il sushi ai clienti affamati.

TAMAGOTCHI PLAZA regala ai giocatori un’esperienza nostalgica ma fresca, arricchita da nuovi contenuti e modalità di gioco. La trama si sviluppa attorno al Grande Re Gotchi, che ha dichiarato l’organizzazione del Tamagotchi Fest nella città di Tamahiko. Sarà compito del giocatore aiutare il principe Tamahiko a trasformare la città in un luogo vivace e pronto ad accogliere il festival. I giocatori avranno la possibilità di aprire e far prosperare vari negozi, dal classico Dentista a novità come il negozio del tè pomeridiano o quello di occhiali. Ogni negozio offre un gameplay unico, in cui si serviranno clienti e si migliorerà gradualmente la propria reputazione e quella della città.

Un ulteriore aspetto innovativo di TAMAGOTCHI PLAZA è la compatibilità con i dispositivi Tamagotchi Uni. Collegandoli al gioco, i giocatori avranno accesso a oggetti ed eventi esclusivi non presenti nel gioco base. Questa funzione garantirà un’esperienza di gioco più ricca e personalizzata, offrendo nuovi spunti di divertimento.