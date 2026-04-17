Biagio Antonacci lancia il singolo YOU & ME e annuncia il tour Unplugged 2026

Biagio Antonacci torna protagonista con un nuovo singolo inedito, YOU & ME, da oggi disponibile in digitale, su tutte le piattaforme e in rotazione radio. Il brano, scritto e composto dallo stesso Antonacci, rappresenta il primo passo del cantautore milanese verso il prossimo album atteso nel 2026. Ad accompagnare la pubblicazione c'è anche un videoclip ufficiale. YOU & ME, come spiega Antonacci, è "un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità, la ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta".



Il nuovo singolo entra di diritto nella scaletta di UNPLUGGED 2026, il tour che porterà Antonacci ad esibirsi in una versione acustica unica in quattro straordinarie arene italiane, per un totale di 40 spettacoli inediti. La tournée prenderà il via al Teatro Greco di Tindari a Patti (Messina), proseguirà nell'Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia), toccherà l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) e si concluderà al Teatro Grande di Pompei (Napoli).



Antonacci sarà accompagnato dai suoi fidati musicisti e da un quartetto d'archi, regalando al pubblico la possibilità di ascoltare i suoi brani in una veste intima e profondamente legata ai luoghi di storia, arte e cultura selezionati. Si tratta di un ciclo di concerti senza precedenti: mai prima d'ora un artista italiano o internazionale aveva previsto così tante repliche in sedi dal così forte valore simbolico e suggestivo.



Il calendario prevede dieci date consecutive per ciascuna arena, con il debutto a Patti tra il 3 e il 18 luglio, il passaggio a Lucera dal 21 luglio al 2 agosto, la ripresa a Gardone Riviera dal 4 al 16 settembre e la chiusura a Pompei tra il 22 settembre e il 4 ottobre.



Antonacci stesso racconta: "Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città - aggiunge Antonacci - finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l'ospitalità e la cultura del posto".



I biglietti per i 40 unici appuntamenti estivi sono già disponibili. Questa nuova tournée rappresenterà non solo un'esperienza musicale immancabile per i fan, ma anche un'occasione unica per vivere la magia dei luoghi italiani più iconici, tra arte, storia e musica dal vivo.