BIRTHH pubblica il primo album in italiano Senza Fiato e annuncia un ricco tour

BIRTHH si prepara a emozionare il pubblico italiano con un nuovo progetto musicale: il suo attesissimo primo album in italiano, "Senza Fiato", sarà disponibile dal 24 aprile. L'artista, divisa tra l'Italia e New York, affronta la complessità del presente con una personale e speranzosa ricerca della bellezza, offrendo così un lavoro particolarmente sentito e attuale.

Senza Fiato viene anticipato dalla focus track radiofonica "Bene (da sola)", in uscita in contemporanea con l'album. Nei mesi scorsi il progetto è stato lanciato con i singoli "Little Rat", "Total Black" e "Truman", tracce che hanno già raccolto ottimi risultati: il brano è entrato nella classifica Top100 EarOne e nella Top80 Shazam Daily Top Tracks.

"La speranzosa ricerca di bellezza di una cantautrice che vive la complessità del presente tra l'Italia e New York" emerge in questo nuovo lavoro, confermando la crescita artistica di BIRTHH e la sua capacità di raccontare emozioni autentiche.

Con l'uscita dell'album, parte anche il Senza Fiato Tour che porterà BIRTHH in giro per alcuni dei festival e location più significative d'Italia. Queste le date annunciate: 15 aprile Efesto House (Bologna), 17 aprile I Morticelli (Salerno), 23 maggio MI AMI (Milano), 29 maggio Spring Attitude Festival (Roma), 6 giugno La Musica Può Fare Festival (Recale, Caserta), 12 giugno Artico Festival (Bra, CN), 12 luglio Be Alternative Festival (Riserva FAI Giganti della Sila, CS), 15 luglio Mengo Festival (Arezzo), 24 luglio 'L Roc Festival (Lanzo Torinese, TO), 30 luglio Fritz Festival (Sala Consilina, SA), 31 luglio Viva Festival (Locorotondo, BA), settembre XXXXXX Festival (Trento), 20 settembre Sofà So Good Festival (Torino).

L'attesa per Senza Fiato è dunque altissima: per BIRTHH si tratta di una nuova fase, tutta da scoprire attraverso le sue sonorità e durante i prossimi concerti dal vivo in tutta Italia.