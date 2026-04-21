Blanco conquista i palazzetti: grande successo per il nuovo tour e album MA'

Blanco è tornato sul palco più carico che mai e ha dato il via al suo attesissimo primo tour nei palazzetti, registrando un successo immediato a Firenze presso il Nelson Mandela Forum. L'artista inaugura così una nuova fase della sua carriera, presentando dal vivo il nuovo album "MA'", pubblicato il 3 aprile 2026 da EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, decretando più date sold out già nelle prime tappe del tour.

Il viaggio nei palazzetti di Blanco proseguirà fino al 16 maggio, toccando alcune delle principali città italiane e collezionando già numerosi sold out: Padova, Roma, Bari e Milano tra gli appuntamenti andati esauriti. Tra aprile e maggio Blanco porterà la sua energia a Jesolo, Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e Pesaro.

La nuova esperienza live rappresenta una svolta anche dal punto di vista sonoro: il sound si fa più organico e suonato, con la band allargata da due nuovi musicisti e per la prima volta la presenza dei fiati, che orienta lo show verso direzioni più rock e materiche. Sul palco, accanto allo storico trio composto da Michelangelo (chitarre, piano), Carmine Landolfi (batteria) ed Emanuele Nazzaro (basso), si aggiungono Giacomo Ruggeri alla chitarra e Gabriele Bolognesi come polistrumentista tra synth, tastiere e sax.

Il live attraversa l'intero repertorio del cantautore, alternando grandi successi come "Notti in Bianco", "La Canzone nostra" e "Mi fai impazzire" ai brani più recenti dell'ultimo album, tra cui "Piangere a 90" e "Anche a vent'anni si muore", senza tralasciare momenti più intimi e acustici. Ne nasce uno show fisico, intenso e pensato per essere vissuto senza filtri.

Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sto lavorando tanto e sarà un tour diverso da tutti quelli che ho fatto finora. Anche perché ora arrivo nei palazzetti: è una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa, proprio perché non so mai cosa aspettarmi e sono curioso di vedere come reagirà il pubblico.

Per la scenografia e il live design è stato scelto il collettivo londinese Ombra, tra i nomi più interessanti della scena internazionale, che firma uno spettacolo essenziale, diretto e dall'estetica cruda. L'impatto visivo si basa su un concept che parte dal caos per raggiungere progressivamente un ordine, costruendo un racconto scenico in evoluzione.

Dopo la lunga serie di date nei palazzetti, Blanco si prepara a conquistare anche i principali festival italiani con il suo "Tour Estate 2026", in programma da giugno a settembre e previsto in location iconiche come Marostica, Palmanova, Catania, Gallipoli, Alghero, Cinquale e Baia Domizia. Il successo di pubblico e critica conferma il momento d'oro dell'artista, pronto a portare la sua musica a una platea ancora più ampia.