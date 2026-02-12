Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Published

Con il debutto ufficiale avvenuto all’inizio di gennaio 2026, BMW ALPINA inaugura una nuova era diventando un marchio esclusivo sotto la tutela diretta del BMW Group. Un passaggio storico che consolida l’identità di Alpina come costruttore d’élite, capace di unire prestazioni elevate, comfort superiore e un’eleganza senza tempo, rivolgendosi a una clientela di veri intenditori.

La nuova fase di BMW ALPINA non è soltanto industriale, ma anche profondamente identitaria. Il brand si presenta oggi con un’immagine rinnovata, moderna e coerente con il suo posizionamento premium, capace di proiettare nel futuro una tradizione che affonda le radici nel mondo delle competizioni e della raffinata artigianalità tedesca.

Elemento centrale di questa evoluzione è il nuovo logo BMW ALPINA, che rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e futuro. L’emblema reinterpreta infatti due simboli storici del marchio, il corpo farfallato e l’albero motore, mantenendoli al centro della composizione grafica.

Il design si distingue per linee nette, precisione formale e una particolare trasparenza, che valorizza la silhouette moderna dell’emblema. La palette cromatica più essenziale rafforza l’impatto contemporaneo del logo, trasmettendo un senso di esclusività, pulizia e raffinatezza tecnica. Insieme al nuovo wordmark, il logo definisce oggi una iconografia coerente con la visione premium di BMW ALPINA.

Le automobili BMW ALPINA verranno realizzate all’interno di stabilimenti selezionati del BMW Group, completamente adeguati per rispettare gli standard qualitativi del marchio. Questo consente una sinergia industriale di altissimo livello, capace di coniugare tecnologia avanzata e cura artigianale.

Uno dei pilastri della modernizzazione di BMW ALPINA è la personalizzazione. I clienti potranno configurare la propria vettura secondo gusti ed esigenze specifiche, dando vita a modelli realmente unici. La continuità con la tradizione è assicurata dalla reinterpretazione di elementi iconici come la storica palette di colori esterni e il celebre design dei cerchi in lega a 20 razze, da sempre simbolo Alpina.

Negli interni, la qualità diventa protagonista assoluta. La pelle di livello superiore sarà di serie su tutte le BMW ALPINA, disponibile in numerose varianti cromatiche e combinabile con materiali pregiati. Ogni dettaglio può essere curato con precisione, trasformando l’abitacolo in uno spazio su misura, dove lusso, comfort e carattere sportivo convivono in perfetto equilibrio.

Potenza, eleganza e qualità costruttiva hanno sempre rappresentato il DNA Alpina. Oggi BMW ALPINA evolve questi valori rendendoli ancora più sofisticati. Le future vetture del marchio offriranno prestazioni eccezionali anche alle alte velocità, senza rinunciare a un comfort di riferimento, soprattutto nei lunghi viaggi.

L’obiettivo è chiaro: creare automobili capaci di regalare emozioni forti alla guida, ma con una naturalezza e una fluidità che distinguono BMW ALPINA da qualsiasi altro costruttore sportivo. Non si tratta solo di velocità, ma di esperienza di guida completa, raffinata e coinvolgente.

Con la sua nuova identità sotto il BMW Group, BMW ALPINA rafforza il proprio ruolo nel panorama automotive premium. È il costruttore pensato per chi sa riconoscere l’eccellenza, per chi cerca qualcosa di più di una semplice auto sportiva: un oggetto di stile, tecnologia e carattere.

Tradizione, innovazione, personalizzazione e performance si fondono oggi in un marchio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. BMW ALPINA non cambia anima, la rende semplicemente più moderna, più precisa e ancora più esclusiva.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Sport

Samsung porta la tecnologia dei suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Motori

Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Škoda Fabia 2026: il colore come elemento distintivo della nuova generazione

Motori

Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

Spettacolo

“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Spettacolo

Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Spettacolo

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

Spettacolo

Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner

Suzuki torna protagonista sul piccolo schermo con una campagna dal fascino invernale e dal tono profondamente emozionale. A febbraio 2026 debutta il nuovo spot...

55 minuti ago

Motori

Škoda Fabia 2026: il colore come elemento distintivo della nuova generazione

La nuova Škoda Fabia 2026 si presenta come un’inedita interpretazione di stile e personalità, dove il colore diventa protagonista assoluto del progetto. Con la...

2 ore ago

Motori

Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

A febbraio Volkswagen rilancia la propria iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile con il ritorno dei Super Hybrid Days, un weekend di porte aperte in...

2 ore ago

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Opel e Stardust uniscono le forze per promuovere la nuova generazione di creator digitali con la seconda edizione della Stardust Academy, un progetto formativo...

3 ore ago