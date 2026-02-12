BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Con il debutto ufficiale avvenuto all’inizio di gennaio 2026, BMW ALPINA inaugura una nuova era diventando un marchio esclusivo sotto la tutela diretta del BMW Group. Un passaggio storico che consolida l’identità di Alpina come costruttore d’élite, capace di unire prestazioni elevate, comfort superiore e un’eleganza senza tempo, rivolgendosi a una clientela di veri intenditori.

La nuova fase di BMW ALPINA non è soltanto industriale, ma anche profondamente identitaria. Il brand si presenta oggi con un’immagine rinnovata, moderna e coerente con il suo posizionamento premium, capace di proiettare nel futuro una tradizione che affonda le radici nel mondo delle competizioni e della raffinata artigianalità tedesca.

Elemento centrale di questa evoluzione è il nuovo logo BMW ALPINA, che rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e futuro. L’emblema reinterpreta infatti due simboli storici del marchio, il corpo farfallato e l’albero motore, mantenendoli al centro della composizione grafica.

Il design si distingue per linee nette, precisione formale e una particolare trasparenza, che valorizza la silhouette moderna dell’emblema. La palette cromatica più essenziale rafforza l’impatto contemporaneo del logo, trasmettendo un senso di esclusività, pulizia e raffinatezza tecnica. Insieme al nuovo wordmark, il logo definisce oggi una iconografia coerente con la visione premium di BMW ALPINA.

Le automobili BMW ALPINA verranno realizzate all’interno di stabilimenti selezionati del BMW Group, completamente adeguati per rispettare gli standard qualitativi del marchio. Questo consente una sinergia industriale di altissimo livello, capace di coniugare tecnologia avanzata e cura artigianale.

Uno dei pilastri della modernizzazione di BMW ALPINA è la personalizzazione. I clienti potranno configurare la propria vettura secondo gusti ed esigenze specifiche, dando vita a modelli realmente unici. La continuità con la tradizione è assicurata dalla reinterpretazione di elementi iconici come la storica palette di colori esterni e il celebre design dei cerchi in lega a 20 razze, da sempre simbolo Alpina.

Negli interni, la qualità diventa protagonista assoluta. La pelle di livello superiore sarà di serie su tutte le BMW ALPINA, disponibile in numerose varianti cromatiche e combinabile con materiali pregiati. Ogni dettaglio può essere curato con precisione, trasformando l’abitacolo in uno spazio su misura, dove lusso, comfort e carattere sportivo convivono in perfetto equilibrio.

Potenza, eleganza e qualità costruttiva hanno sempre rappresentato il DNA Alpina. Oggi BMW ALPINA evolve questi valori rendendoli ancora più sofisticati. Le future vetture del marchio offriranno prestazioni eccezionali anche alle alte velocità, senza rinunciare a un comfort di riferimento, soprattutto nei lunghi viaggi.

L’obiettivo è chiaro: creare automobili capaci di regalare emozioni forti alla guida, ma con una naturalezza e una fluidità che distinguono BMW ALPINA da qualsiasi altro costruttore sportivo. Non si tratta solo di velocità, ma di esperienza di guida completa, raffinata e coinvolgente.

Con la sua nuova identità sotto il BMW Group, BMW ALPINA rafforza il proprio ruolo nel panorama automotive premium. È il costruttore pensato per chi sa riconoscere l’eccellenza, per chi cerca qualcosa di più di una semplice auto sportiva: un oggetto di stile, tecnologia e carattere.

Tradizione, innovazione, personalizzazione e performance si fondono oggi in un marchio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. BMW ALPINA non cambia anima, la rende semplicemente più moderna, più precisa e ancora più esclusiva.