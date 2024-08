BMW Group: al via la produzione di batterie ad alta tensione in cinque nuovi siti

BMW Group ha recentemente annunciato la sua decisione di produrre la prossima generazione di batterie ad alta tensione in cinque nuovi siti di assemblaggio in tutto il mondo. Questa strategia mira a combinare una visione globale con azioni locali mirate, garantendo la produzione di batterie di alta qualità e sostenibili.

I nuovi siti di produzione saranno situati in Irlbach-Straßkirchen in Germania, Debrecen in Ungheria, Shenyang in Cina, San Luis Potosí in Messico e Woodruff negli Stati Uniti. Questi siti si uniranno alla già esistente rete di produzione del BMW Group, portando la produzione totale di batterie ad alta tensione di sesta generazione a livello globale.

Il focus sulle batterie ad alta tensione è fondamentale per sostenere la crescente domanda di veicoli elettrici e ibridi nel mercato automobilistico. Grazie a queste nuove installazioni, il BMW Group sarà in grado di garantire un approvvigionamento affidabile e localizzato di batterie ad alta qualità per i suoi veicoli, riducendo così l’impatto ambientale e promuovendo la sostenibilità.

Questi nuovi siti di produzione non solo contribuiranno all’economia locale nei rispettivi paesi, ma rappresentano anche un impegno concreto del BMW Group nei confronti della transizione verso la mobilità sostenibile. La decisione di produrre localmente le batterie ad alta tensione testimoniano l’importanza di adattarsi alle esigenze del mercato e dell’ambiente, ponendo il BMW Group come leader nell’innovazione e nella sostenibilità nel settore automobilistico.

La scelta del BMW Group di produrre la sua prossima generazione di batterie ad alta tensione in cinque nuovi siti in tutto il mondo rappresenta un importante passo verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente nel settore automobilistico. La combinazione di pensiero globale e azione locale testimonia l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e l’innovazione, dimostrando una volta di più il suo ruolo di pioniere nella mobilità del futuro.