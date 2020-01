BMW Italia e National Geographic presentano il branded content “I CARE”

BMW Italia e National Geographic presentano I CARE, l’innovativo branded content che andrà in onda su National Geographic (canale 403 di Sky) dal 2 febbraio per 4 settimane e che vede protagonista la sostenibilità. La creatività e la produzione sono curate da Fox Factory, la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment.

BMW ha tra le sue priorità strategiche la sostenibilità ed è impegnata nella costruzione della mobilità del futuro attraverso importanti investimenti per lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche necessarie. A dare forma al racconto è National Geographic, uno tra i brand più noti e autorevoli al mondo, da sempre in prima linea nella conservazione e difesa dell’ambiente. A unire i due brand, l’impegno nella sostenibilità ambientale.

La narrazione che si sviluppa nei quattro episodi parte dal design e dalla progettazione per esplorare il concetto di mobilità sostenibile a 360° promosso da BMW, che è tra i pionieri della mobilità a zero emissioni locali fin dall’inizio dello scorso decennio, attraverso il brand BMW i. Lo sviluppo di sempre più prodotti elettrificati (BEV e PHEV) porterà il BMW Group ad avere 25 modelli elettrificati di cui la metà completamente elettrici sul mercato nel 2023. Come conseguenza di questa strategia, l’azienda punta ad una crescita importante della quota di vetture elettrificate nel mix di vendita, fino a raggiungere in Europa un quarto dei volumi nel 2021, un terzo nel 2025 e metà nel 2030.

In termini numerici, la base di partenza è già molto solida oggi. A fine 2019 infatti è stato raggiunto il mezzo milione di automobili elettriche ed ibride plug-in del BMW Group sulle strade a livello globale e l’obiettivo è di arrivare a un milione nel 2021.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0