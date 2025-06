BMW Italia ed ENI insieme in un’alleanza per la mobilità sostenibile

In un significativo passo verso la mobilità sostenibile, BMW Italia ed ENI hanno firmato una Lettera d’Intenti (LOI) per sviluppare iniziative congiunte a supporto della transizione energetica del settore dei trasporti su strada. Questa partnership mirerà a integrare i biocarburanti in una gamma sempre più ampia di servizi per la mobilità elettrica, unendosi all’impegno globale per la riduzione delle emissioni.

Uno dei punti focali dell’accordo è l’utilizzo dell’HVO, olio vegetale idrogenato, un biocarburante diesel prodotto da Enilive interamente da materie prime rinnovabili. *Questo biocarburante rappresenta una soluzione già disponibile per la decarbonizzazione dei trasporti, utilizzabile in purezza nelle motorizzazioni validate e distribuito attraverso infrastrutture esistenti.* L’introduzione di questo biocarburante segna un passo avanti verso una mobilità più eco-sostenibile, offrendo un’alternativa energetica concreta e immediatamente applicabile.

L’accordo si sviluppa in un contesto di profonda trasformazione del settore della mobilità, che vede coinvolti non solo i produttori automobilistici, ma anche gli operatori energetici. Questi attori stanno collaborando per rispondere agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni, adottando un approccio che si basa sul principio di neutralità tecnologica.

La LOI si concentra su tre pilastri strategici: il supporto a una mobilità sostenibile attraverso la sinergia tra soluzioni e vettori energetici diversi; la creazione di nuove proposte nei biocarburanti; e l’ampliamento dell’infrastruttura per la mobilità elettrica. In particolare, quest’ultimo obiettivo prevede l’installazione di nuovi hub di ricarica “On The Road” di Plenitude, offrendo ai clienti BMW una rete di ricarica sempre più ampia e capillare.

Questa alleanza strategica tra BMW Italia ed ENI rappresenta non solo un passo avanti verso la sostenibilità ambientale, ma anche un esempio di come l’innovazione e la collaborazione possano guidare il cambiamento nel settore dei trasporti, promuovendo soluzioni che abbracciano le nuove esigenze energetiche del futuro.