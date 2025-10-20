Connect with us

BMW iX3: debutta la nuova era del design BMW

Published

La nuova BMW iX3 segna un momento cruciale per il marchio bavarese, introducendo ufficialmente il nuovo linguaggio di design BMW. Questo modello rappresenta l’inizio di una rivoluzione stilistica e tecnologica che si estenderà progressivamente a tutta la gamma della Casa, con una filosofia chiara: superfici essenziali, proporzioni scolpite e forte identità visiva. Il SUV elettrico incarna i valori della Neue Klasse, declinati nel formato tipico di uno Sports Activity Vehicle (SAV).

Con una lunghezza di 4.782 mm, una larghezza di 1.895 mm e un’altezza di 1.635 mm, la nuova iX3 mantiene le proporzioni familiari di un modello della Serie X, ma le interpreta in chiave contemporanea. Il design a due volumi, le superfici pulite e la presenza muscolare enfatizzano tutte e quattro le ruote, sottolineando il carattere dinamico del SAV. Grazie a un’architettura dedicata esclusivamente all’elettrico, l’abitabilità interna è ottimizzata con un passo di 2.897 mm e carreggiate ampie, garantendo un perfetto equilibrio tra dimensioni esterne compatte e spazio interno generoso.

Il look essenziale e leggero è amplificato dai cerchi in lega da 20 pollici di serie e da interventi aerodinamici mirati che portano il coefficiente di resistenza (Cd) a soli 0,24, un risultato eccellente per un SUV di queste dimensioni.

Il frontale verticale conferisce alla nuova iX3 una presenza forte e immediatamente riconoscibile. Il doppio rene BMW assume un ruolo centrale, incorniciato da un trattamento minimalista delle superfici. I fari, con una nuova firma luminosa orizzontale e diurna verticale, reinterpretano il classico “volto a quattro occhi” in chiave moderna, evocando le BMW storiche ma con tecnologia all’avanguardia. L’effetto scenico è amplificato dal pacchetto BMW Iconic Glow, che aggiunge un’illuminazione dinamica ai reni e sequenze luminose di benvenuto e arrivederci.

La vista laterale della BMW iX3 è caratterizzata da superfici pulite e linee precise, con passaruota scolpiti in tinta carrozzeria e maniglie a filo con apertura automatica tramite chiave digitale. L’effetto visivo è di grande armonia, con una silhouette slanciata e dinamica.

Anche il posteriore adotta un design essenziale e muscolare, con spalle pronunciate, luci posteriori a firma luminosa a L e una nuova profondità visiva ottenuta grazie alla stratificazione delle sorgenti luminose. Lo spoiler con incavo centrale riprende il tema del cofano anteriore, incorniciando il logo BMW ridisegnato.

All’interno, la nuova iX3 esprime un minimalismo sofisticato e una spaziosità senza precedenti per un modello di queste dimensioni. L’architettura sviluppata per l’elettrico consente un pianale piatto e ampio spazio per tutti e cinque i passeggeri, con un miglioramento sensibile dello spazio per le gambe posteriori. Il tetto panoramico e i grandi finestrini amplificano la luminosità dell’abitacolo.

La plancia si distingue per linee “fluttuanti” e per il debutto del sistema BMW Panoramic iDrive, che rivoluziona la disposizione dei comandi. Grazie alla proiezione delle informazioni su BMW Panoramic Vision e BMW 3D Head-Up Display, scompare il classico quadro strumenti dietro al volante, sostituito da un’interfaccia digitale immersiva e personalizzabile.

I sedili, completamente ridisegnati, uniscono eleganza e comfort con un’imbottitura generosa e poggiatesta scolpiti. Il sedile posteriore adotta un design a panca unica per aumentare comfort e fruibilità. La console centrale integra un vano con ricarica wireless, porte USB-C e comandi fisici per funzioni essenziali, mantenendo un equilibrio tra tecnologia e praticità.

La nuova BMW iX3 propone diversi ambienti interni, a partire dall’allestimento Essential con rivestimenti in Econeer, materiale riciclato di alta qualità. Con il pacchetto Contemporary si possono scegliere varianti in Veganza, mentre le versioni M Sport e BMW Individual elevano ulteriormente il livello di esclusività con finiture premium, inclusa la pelle Merino/M PerformTex.

La carrozzeria può essere personalizzata con nuove tinte metallizzate esclusive, tra cui Polarized Grey e Ocean Wave Blue, a cui si aggiungeranno nuove colorazioni nella primavera 2026.

Il debutto commerciale della nuova BMW iX3 è previsto per il 2026, ma il modello è già configurabile online e ordinabile in Italia a partire da 69.900 euro per la versione di lancio BMW iX3 50 xDrive.

