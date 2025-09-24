BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

BMW Italia annuncia il debutto nazionale della nuova BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria famiglia Neue Klasse. L’anteprima italiana avverrà al Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre, trasformando il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto per l’eleganza automobilistica e le più avanzate innovazioni tecnologiche.

L’evento, che si svolgerà tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, offrirà ai visitatori l’occasione unica di scoprire dal vivo il nuovo SAV completamente elettrico della casa bavarese, destinato a segnare una svolta nel percorso di elettrificazione del marchio.

La BMW iX3 inaugura un capitolo inedito per il marchio, introducendo un linguaggio di design rinnovato, un’esperienza di guida ancora più dinamica e una gestione della potenza ai massimi livelli. Grazie alla tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, il nuovo modello offre un’autonomia fino a 805 km, ricarica ultra-rapida fino a 400 kW e un’efficienza superiore che coniuga lunghi viaggi e mobilità quotidiana.

A bordo, quattro unità di calcolo di nuova concezione, i cosiddetti “super cervelli”, garantiscono prestazioni digitali senza precedenti, ottimizzando dinamica e sicurezza, e trasformando ogni spostamento in un’esperienza unica.

Prodotta nel nuovo stabilimento del BMW Group a Debrecen (Ungheria), la prima variante a entrare in produzione nell’autunno 2025 sarà la BMW iX3 50 xDrive, con potenza di 345 kW/469 CV e trazione integrale elettrica. Secondo il ciclo WLTP, l’autonomia varierà tra 679 e 805 km, con consumi dichiarati tra 17,9 e 15,1 kWh/100 km.

Il lancio commerciale in Europa è previsto per la primavera 2026, mentre negli Stati Uniti l’arrivo è programmato per l’estate dello stesso anno. Sempre nel 2026, dallo stabilimento di Shenyang, partiranno le consegne di una versione dedicata al mercato cinese.

In Italia, il nuovo modello è già configurabile sul sito ufficiale e ordinabile con un prezzo a partire da 69.900 euro per la versione di lancio BMW iX3 50 xDrive.

Elemento distintivo degli interni è il nuovo BMW Panoramic iDrive, che ridefinisce l’interfaccia uomo-macchina con un livello di intuitività superiore. Parallelamente, un approccio di sostenibilità onnicomprensivo permette di ridurre di oltre il 30% l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita rispetto al modello precedente.

La BMW iX3 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento di gamma: si tratta di un salto generazionale che porta su strada le innovazioni destinate a caratterizzare tutta la futura produzione della casa bavarese.

La nuova BMW iX3 non è soltanto il primo modello della Neue Klasse, ma anche un’anticipazione di ciò che vedremo nei prossimi anni. Il BMW Group ha già annunciato che entro il 2027 le tecnologie di questa piattaforma verranno integrate in 40 nuovi modelli e aggiornamenti, consolidando la trasformazione verso elettrificazione, digitalizzazione e circolarità.