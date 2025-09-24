Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

Published

BMW Italia annuncia il debutto nazionale della nuova BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria famiglia Neue Klasse. L’anteprima italiana avverrà al Salone Auto Torino 2025, in programma dal 26 al 28 settembre, trasformando il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto per l’eleganza automobilistica e le più avanzate innovazioni tecnologiche.

L’evento, che si svolgerà tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali, offrirà ai visitatori l’occasione unica di scoprire dal vivo il nuovo SAV completamente elettrico della casa bavarese, destinato a segnare una svolta nel percorso di elettrificazione del marchio.

La BMW iX3 inaugura un capitolo inedito per il marchio, introducendo un linguaggio di design rinnovato, un’esperienza di guida ancora più dinamica e una gestione della potenza ai massimi livelli. Grazie alla tecnologia BMW eDrive di sesta generazione, il nuovo modello offre un’autonomia fino a 805 km, ricarica ultra-rapida fino a 400 kW e un’efficienza superiore che coniuga lunghi viaggi e mobilità quotidiana.

A bordo, quattro unità di calcolo di nuova concezione, i cosiddetti “super cervelli”, garantiscono prestazioni digitali senza precedenti, ottimizzando dinamica e sicurezza, e trasformando ogni spostamento in un’esperienza unica.

Prodotta nel nuovo stabilimento del BMW Group a Debrecen (Ungheria), la prima variante a entrare in produzione nell’autunno 2025 sarà la BMW iX3 50 xDrive, con potenza di 345 kW/469 CV e trazione integrale elettrica. Secondo il ciclo WLTP, l’autonomia varierà tra 679 e 805 km, con consumi dichiarati tra 17,9 e 15,1 kWh/100 km.

Il lancio commerciale in Europa è previsto per la primavera 2026, mentre negli Stati Uniti l’arrivo è programmato per l’estate dello stesso anno. Sempre nel 2026, dallo stabilimento di Shenyang, partiranno le consegne di una versione dedicata al mercato cinese.

In Italia, il nuovo modello è già configurabile sul sito ufficiale e ordinabile con un prezzo a partire da 69.900 euro per la versione di lancio BMW iX3 50 xDrive.

Elemento distintivo degli interni è il nuovo BMW Panoramic iDrive, che ridefinisce l’interfaccia uomo-macchina con un livello di intuitività superiore. Parallelamente, un approccio di sostenibilità onnicomprensivo permette di ridurre di oltre il 30% l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita rispetto al modello precedente.

La BMW iX3 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento di gamma: si tratta di un salto generazionale che porta su strada le innovazioni destinate a caratterizzare tutta la futura produzione della casa bavarese.

La nuova BMW iX3 non è soltanto il primo modello della Neue Klasse, ma anche un’anticipazione di ciò che vedremo nei prossimi anni. Il BMW Group ha già annunciato che entro il 2027 le tecnologie di questa piattaforma verranno integrate in 40 nuovi modelli e aggiornamenti, consolidando la trasformazione verso elettrificazione, digitalizzazione e circolarità.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Società

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso

Spettacolo

Raf Celebra 40 Anni di Successi con il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”

Società

La Fondazione SEAT CUPRA sostiene la salute e i giovani talenti per trasformare la società

Giochi

Da oggi è disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile

Spettacolo

SANTOIANNI: annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “11.09”, fuori venerdì 26 settembre

Motori

Suzuki a Roma all’ Eternal City Motorcycle Show 2025

Motori

Nuova Toyota Corolla Cross: SUV dal design raffinato con un carattere sportivo

Motori

Kawasaki Versys 650: nuove promozioni su MY 2025 e MY 2026

Motori

Subaru: dalla rivoluzionaria XT Turbo al successo globale della FORESTER

Spettacolo

Tears For Fears: Celebrazione del 40° Anniversario di “Songs From The Big Chair”

Motori

I numeri dell’ACI per l’Italia

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Motori

Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso

Il 14° Raduno Suzuki 4×4 ha portato ancora una volta adrenalina, passione e natura al centro dell’esperienza. Lo scorso 20 settembre 2025, il magnifico...

21 ore ago

Motori

Suzuki a Roma all’ Eternal City Motorcycle Show 2025

Suzuki è pronta a entusiasmarsi al prestigioso Eternal City Motorcycle Show 2025, che si terrà il 27 e 28 settembre al Centro Congressi “Roma...

22 ore ago

Motori

Nuova Toyota Corolla Cross: SUV dal design raffinato con un carattere sportivo

Toyota ha presentato la sua nuova Corolla Cross, un SUV che combina praticità familiare, tecnologie avanzate ed efficienza ibrida con un design contemporaneo e...

22 ore ago

Motori

Kawasaki Versys 650: nuove promozioni su MY 2025 e MY 2026

Kawasaki rinnova le promozioni dedicate alla sua crossover di media cilindrata più amata, la Versys 650. La moto, simbolo di affidabilità e versatilità, si...

22 ore ago