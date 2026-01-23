BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruote

BMW Motorrad Italia conferma la propria presenza al Motor Bike Expo 2026 di Verona, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo dedicato al mondo cruiser e alla customizzazione. Dal 23 al 25 gennaio, nel Padiglione 6 di Veronafiere, il marchio bavarese accoglierà pubblico e appassionati all’interno di uno stand di quasi 500 metri quadrati, dove sarà esposta la gamma BMW Motorrad 2026 con tutte le novità più rilevanti.

La partecipazione al Motor Bike Expo di Verona rappresenta per BMW Motorrad Italia un momento strategico per raccontare un percorso di crescita che prosegue anche in uno scenario di mercato complesso. Il mercato moto italiano 2025 ha registrato una flessione complessiva del 6,6% con 317.684 unità, ma BMW Motorrad ha saputo distinguersi raggiungendo un nuovo record assoluto di 16.744 moto vendute, in aumento dell’1,2% rispetto al 2024. Un risultato che consolida la leadership nel segmento premium, dove il brand tocca una quota del 42,2%, in crescita di 9,5 punti percentuali, confermando l’Italia come terzo mercato globale per il BMW Group.

Un dato storico arriva anche dai modelli: la BMW R 1300 GS e la BMW R 1300 GS Adventure sono state le moto più vendute in Italia nel segmento oltre 500 cc, un traguardo senza precedenti per il marchio nel nostro Paese. Il successo nasce da un’offerta prodotto di altissimo livello, con 30 modelli tra novità e restyling lanciati negli ultimi due anni, e da un ecosistema integrato che unisce moto, servizi digitali, soluzioni finanziarie, post-vendita ed eventi esclusivi. BMW Motorrad non è solo un costruttore, ma una vera community di appassionati, orientata a innovazione, qualità ed esperienza di guida.

Al Motor Bike Expo 2026, BMW Motorrad Italia porterà una proposta espositiva ampia e coinvolgente. L’area Heritage e Boxer raffreddati ad aria vedrà protagoniste le BMW R 12 e R 18, con la suggestiva R 12 nineT “The Tracker”, trasformata in flat track racer dal look essenziale e sportivo, e la molto apprezzata R 12 G/S, tra i successi del 2025. Spazio anche al turismo con la BMW R 1300 RT, affiancata dai modelli R e K 1600 B, simboli del comfort secondo BMW Motorrad.

Grande attenzione sarà dedicata allo Spirit of GS, con tutta la famiglia adventure in esposizione. Dalla nuova BMW F 450 GS, che arriverà sul mercato nel 2026, fino alla BMW R 1300 GS Trophy con la nuova ed elegante colorazione White Aluminium Matt, lo stand racconterà l’anima più esploratrice del marchio.

Al centro della scena spicca la spettacolare BMW R 1300 R “TITAN”, una interpretazione estrema della sprint racer, nata dalla passione di un team interno BMW Motorrad. Design, dinamismo e carattere racing si fondono in una moto che rappresenta una vera opera di stile. Nel padiglione custom, inoltre, saranno esposte diverse special, tra cui le affascinanti “The Speed Sisters”, versioni personalizzate delle BMW R 12 e R 18, caratterizzate da una palette cromatica ispirata ai colori e al clima della Foresta Bavarese.

Tra le novità più attese spicca la BMW F 450 GS, la nuova adventure pensata per i giovani piloti con patente A2. Con i suoi 48 CV, un motore bicilindrico in linea di nuova generazione, la tecnologia BMW Easy Ride Clutch (ERC) e modalità di guida evolute, la F 450 GS unisce agilità, versatilità e piacere di guida sia su asfalto sia in off-road. È una vera GS compatta, capace di avvicinare un pubblico ampio al mondo adventure BMW Motorrad.

La nuova BMW F 450 GS 2026 sarà disponibile in quattro allestimenti, Basic, Exclusive, Sport e Trophy, offrendo elevate possibilità di personalizzazione e dotazioni di alto livello, con un posizionamento di prezzo competitivo per il segmento. Un modello destinato a diventare un riferimento tra le moto adventure A2, grazie a un perfetto equilibrio tra prestazioni, tecnologia e accessibilità.

Con la presenza al Motor Bike Expo di Verona, BMW Motorrad Italia rafforza il proprio ruolo da protagonista nel mercato premium, portando al pubblico non solo nuovi modelli, ma una vera esperienza fatta di stile, innovazione e passione per le due ruote.