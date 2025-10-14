BMW Panoramic iDrive: la nuova frontiera dell’esperienza di guida

La rivoluzione nell’esperienza di guida si chiama BMW Panoramic iDrive, un nuovo sistema avanzato che debutta sulla BMW iX3, promettendo di trasformare il modo in cui interagiamo con le automobili. Attraverso un perfetto equilibrio tra funzioni digitali e componenti fisici, il sistema eleva l’interattività e il comfort alla guida.

BMW Panoramic iDrive si fonda su decenni di esperienza e un approccio di design centrato sull’utente, integrando feedback di oltre 10 milioni di veicoli connessi e test con oltre 3.000 clienti. I controlli fisici per funzioni essenziali come tergicristalli, indicatori di direzione e specchi esterni sono a portata di mano, mentre comandi avanzati sono ottimizzati per l’uso tramite touch e comando vocale o tramite il volante multifunzione.

Quattro elementi chiave definiscono il nuovo sistema: una visualizzazione di contenuti senza pari, un focus migliorato sul guidatore, una fornitura precisa di informazioni e un’ergonomia superiore.

Una novità assoluta è BMW Panoramic Vision, che proietta contenuti sulla parte inferiore del parabrezza, visibili sia al guidatore che ai passeggeri con un effetto 3D. I dati più importanti vengono visualizzati nel campo visivo del guidatore, che può personalizzare ulteriormente i contenuti.

A supporto di questa innovazione, il nuovo BMW 3D Head-Up Display fornisce grafica di navigazione e assistenza direttamente nel campo visivo del guidatore, sincronizzandosi perfettamente con i contenuti del Panoramic Vision. Il BMW Group ha depositato brevetti per le tecnologie impiegate, dimostrando l’alto livello di innovazione investito.

Il sistema è dotato di un Central Display da 17,9 pollici, con tecnologia a matrice retroilluminata, che presenta una risoluzione di 3340×1440 pixel. Questo display offre una navigazione intuitiva tramite la struttura QuickSelect e widget personalizzabili, facilitando l’accesso rapido a funzioni essenziali e migliorando l’ergonomia complessiva.

Il volante multifunzione incorpora l’approccio shy-tech di BMW, mostrando funzioni disponibili tramite l’illuminazione dei pulsanti, e garantisce un controllo manuale preciso grazie alla texture in rilievo che ottimizza l’orientamento del guidatore.

Basato sul nuovo BMW Operating System X, il Panoramic iDrive offre un’enorme possibilità di personalizzazione, connettività tramite l’app My BMW, e aggiornamenti software regolari per garantire una preparazione ottimale alle sfide future del settore automobilistico.

Il BMW Panoramic iDrive è destinato a ridefinire gli standard del settore, elevando il concetto di ergonomia e intuitività nel mondo dell’automobile. “Hands on the wheel, eyes on the road,” rimane il principio guida della casa automobilistica, che con questa tecnologia fa un ulteriore passo avanti verso una guida più sicura ed interattiva.