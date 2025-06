BMW R 12 G/S: il ritorno dell’enduro leggendaria in chiave moderna

BMW Motorrad presenta la nuova BMW R 12 G/S, una motocicletta che unisce lo spirito pionieristico della storica R 80 G/S con le tecnologie più avanzate del presente. Questa nuova interpretazione di una classica enduro promette puro piacere di guida sia su strada che fuoristrada, con un design inconfondibile e prestazioni che alzano l’asticella della categoria.

Il nome R 12 G/S rievoca direttamente la mitica “Gelände/ Straße” (fuoristrada/strada), e BMW non ha lasciato nulla al caso. Il motore boxer bicilindrico da 1.170 cc raffreddato ad aria/olio sprigiona 109 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 115 Nm a 6.500 giri/min, garantendo una risposta potente in ogni condizione. Il sistema di scarico monoflusso laterale e il classico telaio a ponte in acciaio sono una chiara dichiarazione di stile, solidità e funzionalità.

La nuova R 12 G/S è dotata di modalità di guida “Rain”, “Road” ed “Enduro” di serie, con l’opzione “Enduro Pro” inclusa nel pacchetto Enduro Package Pro per un’esperienza fuoristrada avanzata. A supporto, il Controllo Dinamico della Trazione (DTC) e il sistema MSR per la regolazione della coppia in fase di rilascio offrono il massimo della sicurezza e del controllo, anche nei passaggi più tecnici.

Il pacchetto ciclistico è da vera fuoristrada: forcella telescopica rovesciata da 45 mm regolabile all’anteriore con 210 mm di escursione e ammortizzatore Paralever posteriore regolabile, completato da una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 17 di serie. Per i puristi dell’off-road, la ruota da 18 pollici è disponibile con il pacchetto Enduro Pro.

La posizione di guida è completamente personalizzabile: la sella monoposto piatta di serie consente una guida dinamica anche in piedi, mentre le opzioni Rallye e biposto rispondono alle esigenze di comfort e altezza di ogni motociclista. Le pedane enduro ad alta aderenza, il manubrio regolabile con riser e i ganci in acciaio per l’ancoraggio del carico testimoniano l’anima avventurosa del progetto.

BMW non trascura la sicurezza: la R 12 G/S monta un impianto frenante con doppio disco da 310 mm all’anteriore e ABS Pro, capace di garantire prestazioni affidabili anche in curva grazie alla gestione elettronica dell’ABS in fase di inclinazione.

Lo stile si rifà agli elementi classici della R 80 G/S, con una strumentazione rotonda dal design vintage, una presa da 12 V integrata e faro anteriore LED con firma luminosa a forma di “X”. Per chi cerca ancora più visibilità, è disponibile il faro adattivo Headlight Pro.

La BMW R 12 G/S viene proposta in tre accattivanti versioni: Night Black opaco per la versione base, Light White con sella rossa come alternativa sportiva, e l’esclusiva Option 719 Aragonit, una combinazione di Sandrover, Racing Red e Mineral Grey per chi cerca un tocco premium.

Il listino della BMW R 12 G/S, parte da 17.900 euro.